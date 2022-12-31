مدير أمن بورسعيد يهنئ وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس برأس السنة.. صور

قدم اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، التهنئة، مساء اليوم السبت، إلى القمص بولا سعد، كاهن الكنيسة ووكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، بمناسبة احتفالات راس السنة الميلادية، بحضور سامى بشارة، مسئول العلاقات العامة بالمطرانية.

وشدد مدير أمن بورسعيد على صلابة النسيج المصرى مسلمين ومسيحيين على مر العصور، وأنهما دائما على مر التاريخ على قلب رجل واحد فى مواجهة وتجاوز كافة التحديات، متمنيًا لمصر دوام الأمن والأمان والتنمية فى شتى المجالات بعهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، من تواجدها بمحيط الكنائس، ووضعت بوابات إلكترونية على مداخلها، فضلًا عن تواجد خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، وفرضت إدارة المرور كردونًا أمنيًا مشددًا بمحيط الكنائس لحظر تواجد أى سيارات، فى الوقت الذى تجوب عدد من الدوريات المتحركة كافة شوارع المدينة الساحلية. والميادين الرئيسية.

وفى سياق متصل، قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خالص التهنئة القلبية لأبناء محافظة بورسعيد وأجهزتها الأمنية والتنفيذية بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2023، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلادنا مصر وينعم عليها بالأمن والآمان والسلام والاستقرار.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الفترة الحالية تشهد تنمية غير مسبوقة فى كافة ربوع الدولة المصرية، مشيرا أن محافظة بورسعيد كان لها نصيب كبير من التنمية والتطور؛ والذى جعل منها واحدة من المدن النموذجية فى كافة المجالات، لتحقيق حياة كريمة للمواطن، لافتا إلى أن عجلة التنمية والتطور هى أحد مكتسبات الاستقرار والأمن والأمان الذى تنعم به الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ودعا محافظ بورسعيد أن يكون العام القادم هو عام الخير والرخاء والتقدم لمصرنا الحبيبة وشعبها الكريم، وأن ينعم الله علينا باستمرار الوحدة والأمان والاستقرار والرخاء، وأن يأتى العام الجديد محملا بالخير والأمنيات والتنمية لمدينة بورسعيد الباسلة وأبنائها الكرام.