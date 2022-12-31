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قتيل على الأقل وإصابة آخرين فى انفجارات ضخمة هزت العاصمة الأوكرانية كييف

السبت، 31 ديسمبر 2022 04:57 م
قتيل على الأقل وإصابة آخرين فى انفجارات ضخمة هزت العاصمة الأوكرانية كييف الحرب الروسية الأوكرانية
كتب محمد جمال

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قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، إن شخص قتل على الأقل وأصيب آخرين بسبب الانفجارات الضخمة التى تعرضت لها العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب سكاى نيوز.

قالت وسائل إعلام أوكرانية إنه سمع دوى انفجارات ضخمة فى مطار دزهانكوى الذى تديره القوات الروسية في شبه جزيرة القرم، وأكدت وكالة الأنباء رويترز إن موجة جديدة من الانفجارات سمعت في العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها، مشيرة إلى أن حوالى 10 انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية.

يذكر أن، أفاد رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، سيرهى بوبكو، بأن العاصمة الأوكرانية قضت مئات الساعات تحت صافرات الإنذار خلال عام 2022.

وأضاف بوبكو، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية، أن صفارات الإنذار دقت حوالي 700 ساعة خلال العام أي ما يعادل 29 يوماً.

ووصف المسئول الأوكراني عام 2022 بأنه "العام الأكثر رعباً في تاريخ المدينة كعاصمة لأوكرانيا المستقلة".


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