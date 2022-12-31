ضبط تشكيل عصابي بحوزته شابو بـ3 ملايين جنيه قبل ترويجها بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الشابو بلغت 2 كيلو جرام تقريبا بحوالي 3 ملايين جنيه قيمتها التسويقية و4 هواتف محمولة وميزان حساس و20 ألف جنيه وسيارة و4 دراجات بخارية.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، ومدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

وترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام 4 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما للإتجار في مخدر الشابو متخذين من دائرة مركز شرطة البلينا مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهم متلبسين بالحرز والحيازة.

وكشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج ، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى ومفتش مباحث مركز البلينا وضباط وحدة مباحث مركز البلينا قيام ا . م . ا، وع . ع . ح، وم . ف . س، م. ا . ح بجلب كمية كبيرة من مخدر الشابو بقصد الإتجار وتوزيعها بدائرة مركز شرطة البلينا والقرى والمراكز المجاورة.

عقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت عن ضبط المتحرى عنهم بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الشابو بلغت 2 كيلو جرام تقريبا بحوالي 3 ملايين جنيه قيمتها التسويقية و4 هواتف محمولة وميزان حساس و20 ألف جنيه وسيارة و4 دراجات بخارية وذلك أثناء مزاولة نشاطهما الإجرامى بدائرة مركز البلينا بسوهاج.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والسلاح النارى والسلاح الأبيض بقصد الدفاع تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.