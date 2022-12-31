شاهد جزيرة الموز بالمنيا وسر وضع الأكياس على السباطة فى الشتاء.. فيديو وصور

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا من جزيرة الموز شرق النيل بالمطاهرة القبلية التابعة لمركز أبو قرقاص، حيث كشف التقرير عن مواعيد زراعة الموز ومواعيد الحصاد وكذلك طرق الزراعة، وسر وضع الأكياس على صباط الموز فى فصل الشتاء، وتعد قريتى ابوشحاته والشيخ حسن بمركز مطاى أولى القرى بمحافظة المنيا، فى زراعة محصول الموز.



قال الحاج موسى فتحى أحد مزارعى الموز بمحافظة المنيا، أن موسم زراعة الموز يبدأ فى شهر مارس من كل عام، ويستمر فى الأرض مايقرب من 5سنوات، ويبدا موسم الحصاد فى نفس موسم الزراعة من كل عام فى مارس الذى يليلة، وتعد زراعة الموز من الزراعات الهامة والتى يقبل على زراعتها الكثير من المزارعين خلصة فى مركز مطاى شمال المنيا وبالتحديد قرية ابوشحاته والشيخ حسن.



وأضاف موسى أن أشهر الأنواع فى الموز صنف يسمى وليم واخر مغربى وهناك البلدى، وغيره من الأنواع التى تنتشر زراعتها بالمنيا، ولكن يعد أكثر الأنواع تداولا فى محافظة المنيا هو الموز البلدى ثم المغربى وبعده وليم.

وقال أن الموز فى فصل الشتاء يتم ريه مره او اثنين اما فى فصل الصيف يتم رى الأرض كل اسبوع حتى يتم الحفاظ على الموز.



وعن تغطية الموز بالاكياس البلاستيك قال ابراهيم عبد السلام أحد المزارعين، أن المزارع لابد أن يغطى صباط الموز بالأكياس للحفاظ عليه وتوفير درجة حرارة مناسبة فى فصل الشتاء، ويصل كيلو البلاستيك ب30جنيه وفدان الموز يأخذ من 400إلى 450شتلة موز فى بداية الزراعة.



واستطرد أن كيس الموز لابد أن يكون له فتحة من الأسفل حتى يتم الكشف عن الموز الذى بداخله، وفى ذلك لابد أن يكون الموز سليم حتى لا يصاب بالعفن.



ولفت إبراهيم أنه يزرع الموز للمرة الاولى وان الجزر النيلية تعد أشهر الاماكن بمدينة المنيا فى زراعة الموز لذا يطلق عليه جزيرة الموز نظر ا للمساحة الكبيرة التى يتم زراعتها من الموز بتلك المنطقة، وقال أن الموز يطرح أكثر من مرة وليس مرة واحدة من خلال الاشجار الجانية التى تخرج من الشجرة الأم.



ابراهيم-بين-اشجار-الموز-(1)



ابراهيم-بين-اشجار-الموز-(2)



صورة-مزارعين-الموز-فى-جزيرة-الموز



عم-ابراهيم-يتفقد-شجر-الموز-(1)



عم-ابراهيم-يتفقد-شجر-الموز-(2)