سياح العالم يستمتعون بكورال أطفال احتفالاً برأس السنة فى الأقصر.. فيديو وصور

وقدم أطفال الكورال الأناشيد والأغانى المميزة لأعياد الكريسماس، ويرتدون الملابس الحمراء الشهيرة لشخصيات بابا نويل والعام الجديد، حيث يقول صلاح هاشم إبن الأقصر، أنه يتم تنظيم الحفلات الليلية الساهرة طوال الأيام الماضية بالفنادق لدعم السائحين خلال قضائهم الاحتفالات بالأقصر فى تلك الأيام.

وفى نفس السياق تحتفى محافظة الأقصر السياحية والأثرية فى الميادين والشوارع بقدوم رأس السنة الميلادية، وذلك بنشر أشجار الكريسماس لتزين كافة أرجاء المدينة خلال إستقبال الأفواج السياحية من حول العالم للاحتفال بالعام الجديد 2023، مع التجهيزات المميزة داخل الفنادق لقدوم العام الجديد.

وسادت حالة من البهجة والسحر في مختلف أرجاء محافظة الأقصر، استعداداً لاحتفالات رأس السنة الميلادية "الكريسماس" وأعياد الميلاد، وذلك عبر تجهيز الشوارع والميادين بأشجار الكريسماس وتجميل كافة الفنادق الكبري بالمحافظة بجانب الفنادق العائمة والثابتة بمراسي المحافظة لاستقبال الأفواج السياحية الأجنبية من حول العالم لحضور الاحتفالات في مدينة الطقس الدافئ شتاءاً وعاصمة الحضارة الفرعونية القديمة، ابتهاجاً بالعام الجديد 2023.

فيما أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إعلان حالة الإستعداد القصوى استعدادا لاحتفالات رأس السنة بتجهيز جميع المرافق فى مختلف ميادين وشوارع المحافظة استعدادا للوفود الأجنبية والمصرية، كما عقد برفقة نائبه محمد عبد القادر خيرى، عدة اجتماعات مع قيادات وأصحاب الفنادق الثابتة والعائمة لمتابعة أعمال التجهيزات والاستعدادات لاحتفالات رأس السنة، وبحث مع أصحاب الشركات السياحية التي تنظم الرحلات للسائحين المصريين والأجانب بالمحافظة، وطالبهم بضرورة التواصل على مدار الساعة مع رجال المحافظة ومديرية الأمن للتدخل الفوري حال وقوع أية مشكلات للسياح.

وصرح محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، أنه تم الاستعداد على قدم وساق للتجهيز لاحتفالات أعياد رأس السنة الميلادية والكريسماس، حيث يجرى التجهيز لخطط مختلفة لتحقيق جذب سياحي متنوع مع اقتراب الاحتفالات ودخول الموسم السياحى الشتوى رسمياً، وذلك عبر خطط وحملات تجميل وتغيير شاملة بالصورة الذهنية لكافة ميادين وشوارع المحافظة، موضحاً أنه تم العمل فى نشر أشجار الكريسماس والزينية بالشورع بتطبيق مشروع الهوية البصرية بتجميل المدينة وشوارع وميادينها وكورنيش النيل والمراسي النيلية والمرافق الرئيسية من مطار الأقصر الدولي ومحطة سكك حديد الأقصر، والطرق المؤدية للمعابد والمعالم الآثرية والسياحية بصورة تليق بالأقصر أمام السائحين من حول العالم.

ويضيف نائب محافظ الأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم الإستعداد بكافة الفنادق حالياً لموسم أعياد رأس السنة واحتفالات الكريسماس، حيث إنه من المتوقع خلال احتفالات رأس السنة والكريسماس، أن تشهد محافظة الأقصر طفرة سياحية كبيرة، خاصة فى ظل خضوع المحافظة لعملية تجميل موسعة جاء فى مقدمتها تجميل منطقة كورنيش النيل ليصبح تحفة معمارية مميزة أثارت البهجة بين الشعب الأقصرى والأجانب الذين يزورون مصر حالياً، حيث إن الموسم السياحى هذا العام من المتوقع أن يكون الأفضل عن السنوات الماضية، والأكثر إقبالاً من جانب السائحين الذين حرصوا على زيارة مصر والإستمتاع برحلة شتوية دافئة بالأقصر.



سحر كورال الأطفال فى ليلة رأس السنة



كورال أطفال يحتفلون بالكريسماس



الأجانب يحضرون كورال رأس السنة بالأقصر