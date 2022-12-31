رئيس الوزراء يشهد لحظة الإفراج وخروج البضائع من الموانئ

كتبت هند مختار

رصدت عدسة "اليوم السابع"، لحظة الإفراج الجمركي وخروج البضائع من المؤاني بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.

وكان قد توجه صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء، في إطار تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.