"دور الجهاز الحكومى فى مواجهة المخططات".. ندوة بأكاديمية الشرطة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نظمت أكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبية الثالثة والعشرين الموجهة لشباب وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول) خلال الفتـرة مـن (25- 29/12/2022) وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

استهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع، وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية ، تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية ، وإستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام).

يُعد تنظيم هذه الورشة استمراراً للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.