خبير: 5 نزاعات دولية قد تتحول لحرب عالمية ثالثة

وكالات

كتب الخبير الأمني، روبرت فارلي، في موقع 19FortyFive أنه مع حلول العام الجديد يزداد احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة قد تثيرها نزاعات مختلفة يشهدها العالم.

وأضاف: "وصل العالم إلى أعتاب نشوب حرب القوى العظمى بصورة أكبر من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب الباردة".

واعتبر فارلي أنّه بين العوامل المسببة لحرب عالمية جديدة، هي الأزمة في أوكرانيا وقضية تايوان.

أما السبب الثالث لحدوث حرب عالمية، لفت الصحفي الخبير إلى الوضع بين اليونان وتركيا، فيما السبب الرابع يكمن في الوضع السائد بشبه الجزيرة الكورية فضلا عن الخلافات بين الهند والصين، والتي قد تكون أيضا بداية لحرب عالمية.