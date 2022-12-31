حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل الزائرين بـ5 جنيهات للتذكرة.. صور

كتب ـ أسماء نصار

‫أكد الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن حديقة الحيوان فى الجيزة تواصل استقبال رحلات المدارس والجامعات وزائريها للاستمتاع بوسائل الترفيه الجديدة بـ5 جنيهات فقط للمصريين و20 جنيهًا للأجانب.



حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل الزائرين بـ 5 جنيهات للتذكرة

وأضاف رجائى، أن هناك اهتماما كبيرا بالنظافة رغم آلاف الزائرين يوميا، كما تم توفير استراحات للجمهور وإضافة وسائل ترفيه جديدة مثل حديقة الأطفال وهى تشهد إقبالا كبيرا من الأطفال لأنها توفر لهم فرصة التفاعل مباشرة واللعب مع الحيوانات الالفية والتصوير معها ايضا مدينة الملاهى والعربات الكهربائية المتكاملة والبدلات النهرية لأول مرة، حيث تمثل إضافة قوية داخل الحديقة تضفى نوع من الترفيه والبهجة لدى الأطفال.

وتتضمن البدلات النهرية مجموعة من البدلات المجهزة على أعلى مستوى داخل بحيرة تم تجهيزها وتزيينها بالرسومات الخلابة ويتوسطها نافورة، كما تم توفير عربات “جولف كار” للقيام برحلة داخل الحديقة للجمهور بنظام التاجير لمدة ساعة ونصف لزيارة كل مواقع الحديقة والمناطق الأثرية فيها.



حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل الزائرين

يشار إلى أنه تم استقدام حيوانات جديدة بنظام البدل بالحيوانات التى لدينا فيها فائض دون تحميل موازنة الدولة جنيها واحدا وأيضا بالاعتماد على خطة الاكثار التى نفذتها الحديقة بأسلوب مبتكر، حيت تم استقدام الدب الروسى والزراف والمها العربى "نوع من الظباء" لاول مرة يدخل الحديقة وبعض الانواع النادرة من الزواحف.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أكد لـ"اليوم السابع"، فى تصريحات خاصة أمس أن حديقة الحيوان مستمرة فى استقبال الزائرين حتى يتم البدء فى عمليات تطويرها، مشيرًا الى أنه لم يتحدد بعد موعد البدء فى التطوير وأن هذا الأمر أمامه فترة طويلة.

وتابع الوزير أنه عند تحديد موعد البدء فى تطوير حديقة الحيوان سيكون هناك اتخاذ إجراءات تتناسب مع عملية التطوير، مشيرا إلى أن الحديقة مستمرة فى استقبال الزائرين كل يوم ما عدا يوم الثلاثاء الإجازة الأسبوعية، وغدا مرحب بتوافد الجمهور على الحديقة بشكل طبيعى.



الألعاب فى حديقة الحيوان

ووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس الأول الخميس، على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بشأن مشروع تطوير حديقتى الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة، ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، لخدمة المواطنين وتحقيق عائد يضمن استدامة التشغيل، فى إطار من الحفاظ على الطابع التاريخى والفنى المميز لتلك الحدائق.