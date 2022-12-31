جوجل يحتفل باليوم الأخير فى عام 2022

كتبت شيماء عبد المنعم

احتفل مؤشر البحث جوجل باليوم الأخير فى عام 2022، حيث تصدرت أرقام هذا العام مؤشر البحث وهى تتحرك ومن حولها تندلع الألعاب النارية احتفلا بأخر ليلة فى العالم.

جوجل فويس تضع علامة على مكالمات البريد العشوائى المشتبه بها



وعلى جانب آخر ومع نهاية عام 2022 جعلت Google Voice من السهل تصفية مرسلى البريد العشوائى الذين يحاولون الاتصال برقمك، وفقا لتقرير engadget.



جوجل يحتفل باليوم الأخير في عام 2022

وأعلن جوجل أن الخدمة ستعلم الآن مكالمات البريد العشوائى المشتبه بها وستقوم بتسميتها بوضوح مع وضع علامة تعجب حمراء كبيرة.

وكانت المكالمات والرسائل غير المرغوب فيها مشكلة كبيرة منذ سنوات ، ولن تختفى قريبًا - وفقًا للجنة الاتصالات الفيدرالية، ويتلقى المستهلكون فى الولايات المتحدة ما يقرب من 4 مليارات مكالمة آلية شهريًا وأن الأمريكيين فقدوا ما يقرب من 30 مليار دولار لخداع المكالمات فى عام 2021.

وتقول Google إن الميزة قد تم تصميمها للمساعدة فى حمايتك "من المكالمات غير المرغوب فيها وعمليات الاحتيال التى قد تكون ضارة."

وستظهر التسمية الجديدة التى تقول "متصل مشتبه به غير مرغوب فيه" ليس فقط على شاشة المكالمات الواردة ، ولكن أيضًا فى سجل المكالمات للرجوع إليها فى المستقبل، و إذا أكدت أن المكالمة بريد عشوائى فإن أى مكالمة مستقبلية من هذا الرقم ستتجه مباشرة إلى البريد الصوتى ، وسيتم إرسال جميع إدخالات سجل المكالمات إلى مجلد البريد العشوائي، ولكن إذا أكدت أن الرقم شرعى وليس متصلًا بالبريد العشوائى ، فلن يتم عرض التحذير له مرة أخرى.

وتستخدم Google نفس الذكاء الاصطناعى المسؤول عن تحديد مكالمات البريد العشوائى عبر نظامها البيئى لتحديد المتصلين بالبريد العشوائى لهذه الميزة، و يعمل الذكاء الاصطناعى على تصفية مليارات المكالمات غير المرغوب فيها شهريًا لعملاق التكنولوجيا.

وقالت جوجل، إن التصنيف الجديد لن يظهر إلا إذا تم إيقاف تشغيل إعداد عامل تصفية البريد العشوائى ضمن الأمان، و إذا كان قيد التشغيل، فسيتم إرسال جميع المكالمات التى تشتبه Google فى كونها رسائل غير مرغوب فيها إلى البريد الصوتى من البداية.