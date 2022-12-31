تنفيذ 116 مشروعا في قطاع التعليم وتنفيذ 20 مشروعا للمعاهد الأزهرية بدمياط

دمياط معتز الشربيني

شهد قطاع التعليم بدمياط طفرة كبيرة خلال الأعوام الماضية، حيث تم تنفيذ عدد 116 مشروعا، وجار تنفيذ 19 مشروعا متنوعة ما بين إنشاء جديد، وتوسعات، وإحلال كلي وجزئي ومشاريع استكمال.

وفي قطاع التعليم الأزهري فقد تم الانتهاء من تنفيذ 20 مشروعا للمعاهد الأزهرية متنوع ما بين ترميم وإحلال وتجديد وإنشاء.

وفي قطاع التعليم العالي فقد تم الانتهاء من تنفيذ (6) مشاريع وجار تنفيذ (6) مشاريع من ضمنها (2) مشروع لإنشاء مقر جامعة الأزهر، واستكمال اعمال كلية طب الأزهر بنين.

وحصلت محافظة دمياط على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "أكتشف التاريخ" المقدمة من معهد جوته الألماني المقامة بالتعاون مع وزارة التربية و التعليم فى الفترة من 15 مارس 2022 وحتى 15 أغسطس 2022، كما تم إنضمام مدينة دمياط لعضوية الشبكة الدولية لمدن التعلم التابعة لليونسكو والتي ستساهم في توفير الدعم الفني والمالي للقضاء على الأمية بالمحافظة وتعزيز مهارات التعلم، إستطاع تعليم دمياط أن يحصد المركز الأول والثاني والرابع جمهوري في المسابقة الصيفية لعام ٢٠٢٢ لمادة الكمبيوتر ،فاز عدد 2 من طلبة دمياط على مراكز متقدمة ( المركز الأول ، المركز الرابع ) على مستوى الجمهورية بالمشروع الوطني للقراءة، فاز عدد (2) من طلبة دمياط على المركز الخامس والسابع جمهوري في مسابقة أحسن صوت للتربية الموسيقية.

كما حصلت دمياط علي المراكز الأول والسادس علي مستوي الجمهورية في مسابقة الأبحاث ، والمركز الأول في مجال البيئة والسكان ( في مسابقة المشروع البيئي) وحصلت مدرسة النيل المصرية على المركز الأول بالمسابقة الدولية International School Award "2020/2023 .

فازت (٢١٠) مؤسسات تعليمية بمحافظة دمياط على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد وتم تأهيل 42 مؤسسة تعليمية للاعتماد وضمان الجودة وجاري استكمال التقديم لعدد 22 مؤسسة لعام 2022/2023.