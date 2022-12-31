تفعيلا للدور المجتمعى.. "طلعت مصطفى" وسكان الرحاب فى زيارة لمستشفى 57357 ( فيديو )

قام وفد من مجموعة طلعت مصطفى ونحو 150 من سكان مدينة الرحاب بزيارة اليوم لمستشفى 57357 لسرطان الأطفال .

أشرف على اعداد وتنظيم الزيارة ادمنز صفحة اخبار سكان الرحاب وممثلون عن جهاز الرحاب وقطاع الاعلام بمجموعة طلعت مصطفى، وقامت المجموعة بتوفير أتوبيسات لنقل السكان من الرحاب إلى المستشفى .

وخلال الزيارة قام سكان الرحاب بجولة داخل المستشفى، وقاموا بالتبرع بالدم وتقديم الهدايا التذكارية لأطفال مستشفى ٥٧٣٥٧ وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معهم، معربين عن امنياتهم بشفاء جميع الأطفال وبدوام التوفيق للقائمين على هذا الصرح الكبير .

وقدمت إدارة مستشفى 57357 الشكر والتقدير لمجموعة طلعت مصطفى وسكان الرحاب على هذه المبادرة المجتمعية، والتى تأتى مع قدوم عام جديد .