برامج توعوية وثقافية ينفذها قصر ثقافة بنى سويف بقرى حياة كريمة.. تعرف عليها

وورد التقرير الدوري لجهود فرع قصر الثقافة ببني سويف برئاسة محمد كمال مدير عام الثقافة، متضمنا الإشارة إلى تنظيم "يوم ثقافي وفني" بعدد من مدارس قرى حياة كريمة بمركز ببا، بالتعاون مع التربية والتعليم، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خلال الفترة من 25 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 5 يناير 2023، ضمن استراتيجية الدولة التي تنفذها وزارة الثقافة بالتعاون مع المحافظات، وتستهدف وصول الخدمات الثقافية للقرى المحرومة والأكثر احتياجًا لها، من خلال القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة، وتهدف للتنمية الثقافية، واكتشاف المواهب، وغرس القيم المجتمعية الأصيلة.

وتضمنت الجهود تنفيذ يوما ثقافياً فنيا بمدرسة أحمد عزت للتعليم الأساسي بقرية البكرية والذي تضمن فقرة لاكتشاف المواهب مثل إلقاء الشعر وعرض اسكتش فني، تلاها عدة محاضرات حول حقوق المرأة والطفل، والمواطنة، وخطورة الإدمان، وأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، بجانب ورشة رسم تحت مسمى "حدوته ورسمة"، وورشة كولاج، وورشة عمل لصناعة العرائس بالخيوط، كما عُقدت أمسية أدبية للشاعر أحمد عويس، تلاها عرض مسرح عرائس قفازات، وفي ختام اليوم الثقافي قدمت فرقة الموسيقى العربية ببني سويف عرضا فنيا تضمن تخت من الأغاني الوطنية والكلاسيكية.

وبقرية سدس، تم تنفيذ يوم ثقافي بمدرسة سدس للتعليم الأساسي تناول مجموعة من الورش الفنية في مجالات (الحلى والإكسسوار، الطباعة بالبصمة، الخيامية، الكولاج، تدوير الورق، كروشيه، الرسم)، بالإضافة إلى فقرة لاكتشاف المواهب، وعروضا فنية لفرقة عرائس ماريونيت جاردن سيتي، وعروضا لفرقة بنى سويف للموسيقى العربية شملت مجموعة من أغاني الزمن الجميل.