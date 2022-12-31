الهيئة المصرية العامة للمساحة: نشارك فى مشروعات قومية كبرى تنفذها الدولة

قال المهندس أيمن شديد رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن الهيئة لها دور هام للمساهمة فى حركة البناء والتعمير الحالية من مشروعات قومية كبرى وطرق إقليمية ومحاور تنموية، حيث تقوم الهيئة بأعمال الرفع المساحى اللازمة لهذه المشروعات، بالإضافة لما تقدمه من خدمات للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر الأملاك وتوفير الخرائط الطبوغرافية وغيرها من الخدمات، مشيراً إلى حرصه على استمرار التنسيق بين الهيئة وكافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق خدمة المواطنين وسرعة تنفيذ المشروعات القومية.

وأكد شديد فى تقرير لوزير الرى أنه يتم السعى الدائم لتوظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المنتجات التى تقدمها الهيئة للجمهور، مع دراسة التوسع فى تقديم خدمات جديدة للمواطنين تتناسب مع القدرات الضخمة التى تتميز بها الهيئة، وبما يتماشى مع توجهات الدولة المستقبلية والمشروعات القومية الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها حالياً، مع العمل على توفير أحدث الأجهزة والمعدات التى تٌسهم فى تطوير أداء العمل، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لمهندسى وفنيى الهيئة خاصة فى ظل الخصوصية التى تتمتع بها أعمال الهيئة.

وأشار إلى المشاركة المهمة لهيئة المساحة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة لـ3224 موقع بمختلف محافظات الجمهورية.

أوضح أن الهيئة تقوم بأعمال الرفع المساحى للعديد من المشروعات الكبرى، مثل مشروع تنمية جنوب الوادى، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام، ومشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية - مدينة العلمين الجديدة - مدينة سفنكس)، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، والعديد من مشروعات النقل مثل شبكة الطرق الجديدة ومشروع القطار الكهربائى السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتى السلام والعاشر، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى زايد و6 أكتوبر.

كما تقوم الهيئة بتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية ل 223 مدينة و 4200 قرية و 250203 من الكفور والعزب والنجوع، وذلك على 4 مراحل تنفيذية، حيث تم الإنتهاء من الثلاث مراحل الأولى وجارى الإعداد للبدء فى تنفيذ المرحلة الرابعة.

وتقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية واعمال التخطيط العمرانى والتعداد السكانى وتوصيل المرافق وتلبية إحتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط، حيث يتم إتاحة تلك الخرائط فى صورة رقمية و ورقية، كما تُشارك الهيئة فى ترسيم وتدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات.

وفى إطار حصر أملاك الدولة بمختلف الجهات، فقد قامت وتقوم الهيئة بحصر أملاك بعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الرى وهيئة الصرف بوزارة الرى وهيئة السكة الحديد وأملاك عدد من محافظات الجمهورية وبإنشاء قاعدة بيانات مكانية لأملاك الأوقاف على مستوى الجمهورية، بالإضافة للمساهمة فى تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة من خلال مشاركتها فى أعمال لجنة إسترداد وتقنين أراضى الدولة، حيث قامت الهيئة بالمعاينات المطلوبة لما يقرب من 60 ألف طلب وتدقيق احداثيات 53 ألف طلب بقيمة إجمالية 337 مليون جنيه تقريباً.