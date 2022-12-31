"القوى العاملة" تسهل إجراءات عودة 114 عاملا مصريا انتهت إقامتهم بالسعودية

كتبت - مرام محمد

أعلنت وزارة القوى العاملة بالأسماء، اليوم السبت عن تسهيل مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالرياض إجراءات حصول 114 عاملاً مصرياً من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بعد إنتهاء صلاحية الإقامة، وذلك بعد مراجعة مكتب عمل الرياض، وإدارة الوافدين، جرى إصدار تأشيرات خروج نهائية للعودة إلى مصر.

وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من أحمد رجائي المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن القائمة تضم: 70 تأشيرة برخصة عمل بغرض الخروج النهائي لهم ومخاطبة إدارة الوافدين بالرياض لإنهاء إجراءات الخروج النهائي لهم، وتم إصدار تأشيرة الخروج النهائي النظامية لعدد 21 عامل، ويمكنهم السفر خلال مدة شهرين من تاريخ إصدار تأشيرة الخروج النهائي، كما يمكنهم العودة إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرة عمل جديدة فى أى وقت.

كما أوضح التقرير، إصدار تأشيرة الخروج النهائي لعدد 4 عاملين بصمة إبعاد وتم منحهم مهلة اسبوعين لمغادرة المملكة العربية السعودية ولا يمكنهم العودة إلى المملكة العربية السعودية إلا بعد مرور 5 سنوات نظراً لوجود بصمة إبعاد، كما تم رفض عدد 19 طلب خروج نهائي من إدارة الوافدين بالرياض نظراً لوجود ملاحظات تمنعهم من السفر وسيتم معالجتها ومراجعة إدارة الوافدين مرة أخرى.

وأكد رجائي، أن مكتب التمثيل العمالي بالرياض يواصل دوره في متابعة كافة ملفات وقضايا العمالة المصرية في المملكة، وذلك بتوجيهات من الوزير حسن شحاتة، موضحاً أنه بخصوص القائمة المذكورة تم الإعلان على صفحة مكتب التمثيل العمالي بالرياض على الفيسبوك عن أسماء هؤلاء العاملين تسهيلاً عليهم، دون الحاجة الى الحضور مرة أخرى إلى مقر القنصلية.

وكانت الوزارة قد أعلنت بالأسماء، عن استقبال مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية فى جدة، طلبات من عمالة مصرية للعودة إلى مصر، وذلك بإجمالى 51 طلباً، تمهيداً لاصدار رخصة عمل بغرض الخروج النهائى من "المملكة"، بسبب إنتهاء الإقامة النظامية لهم.

وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من الملحق العمالى وليد عبدالرزاق، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أنه تم إنهاء 28 رخصة عمل بغرض الخروج النهائى من مكتب عمل جدة، وإرسال البيان إلى إدارة الوافدين لإصدار تأشيرة الخروج النهائى بالتنسيق الكامل مع القنصلية، كما تم رفض 23 طلب عودة، بناءً على صدور تأشيرات خروج نهائى سابقة لبعضهم ،وعدم الالتزام بالنطاق الجغرافى لمكتب العمل، والتغيب والايقاف عن العمل، ورخص العمل السارية، وقال انه جارى التواصل مع كل الطلبات المرفوضة للتوجيه القانونى لتلك العمالة.

وأكد "عبد الرازق"، أن مكتب التمثيل العمالي بجدة يواصل دوره في متابعة كافة ملفات وقضايا العمالة المصرية في المملكة، وذلك بتوجيهات من الوزير حسن شحاتة، وتعليمات الادارة المركزية للعلاقات الخارجية بمتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج، والاستمرار فى تقديم كافة أوجة التسهيلات والحماية والمتابعة والرعاية للعمالة المصرية بالخارج.