التعليم: النماذج الاسترشادية للرابع والخامس الابتدائى محاكية لامتحان الترم الأول

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن النماذج الاسترشادية للصفين الرابع والخامس الابتدائى شملت المنهج الدراسى للترم الأول وستكون محاكية لامتحانات الفصل الدراسى الأول، ومهمة للتلاميذ في جميع المواد الدراسية وعلى الطلاب ضرورة الاستفادة منها.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النماذج الاسترشادية لامتحانات طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، وذلك حتى يتم تدريب الطلاب على شكل أسئلة المنهج الجديد للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2022.

للاطلاع على النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي الدخول على الرابط التالي:

للاطلاع على النماذج الاسترشادية للصف الخامس الابتدائي الدخول على الرابط التالي:

وأوضحت الوزارة، أنه في ضوء ما جاء بالقرار الوزاري 167 لسنة 2022 بشأن نظام الدراسة والتقييم الطلاب الصفين الرابع والخامس من الحلقة الابتدائية، و في إطار ما تقوم به الإدارة المركزية للتطوير المناهج من اجراءات لتيسير إعداد اختبارات تراعي مواصفات الورقة الامتحانية، وتسهيلاً على كلا من المعلم والموجه، تم إتاحة أسئلة استرشادية فى مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصفين الرابع والخامس الابتدائى يمكن أن يستعين بها واضعي الاختبارات من الموجهين والمعلمين في اختبارات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2022-2023م.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قال، إن امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون بلا أخطاء، وأن نظام الامتحان سيكون محكما جدا وخال من الأخطاء، وسيحصل كل طالب في الثانوية العامة على حقه كاملا، سواء في التصحيح أو عدم وجود غش أو جروبات لتصوير ونشر الأسئلة، مشددا على أن هناك إجراءات وطرق مبتكرة لمواجهة الغش لن يتم الإعلان عنها.

وتابع ، إن آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة للأسئلة المقالية بواسطة مصحح وهو المعلم والفرق الوحيد في التقليدي أنّ المعلم يصحح الورقة التي أمامه، أما في الحالي فيصحح صورة ورقة الإجابة الموجودة على الكمبيوتر.

وكشف الوزير، شكل تصحيح سؤال التعبير بامتحانات الثانوية العامة 2023، موضحا أنه سيكون هناك معايير لتقدير موضوع التعبير، على سبيل المثال وضوح الفكرة الرئيسية، وتسلسل الأفكار والتراكيب اللغوية، والسلامة الإملائية والنحوية.

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.