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أكرم القصاص
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2014 : 2023 الحلم بيتحقق.. غدا فى اليوم السابع

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 07:13 م
2014 : 2023 الحلم بيتحقق.. غدا فى اليوم السابع عدد اليوم السابع غدا

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تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها حياة كريمة تهدف لتطوير أكثر من 4 آلاف قرية وتابع لخدمة 60 مليون مواطن.

 

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

 

2023 2014 : الحلم بيتحقق.. حياة كريمة تهدف لتطوير أكثر من 4 آلاف قرية وتابع لخدمة 60 مليون مواطن


إطلاق مبادرة «100 مليون صحة» لمواجهة الأمراض.. الارتقاء بملف الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.. وزيادة الحد الأدنى للمعاشات والأجور


 

إنشاء مدن صناعية والتوسع فى المشروعات الزراعية ودعم مشروعات الطاقة النظيفة
 

تطوير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية بالجمهورية الجديدة لاستعادة الاستقرار

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