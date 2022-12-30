2014 : 2023 الحلم بيتحقق.. غدا فى اليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها حياة كريمة تهدف لتطوير أكثر من 4 آلاف قرية وتابع لخدمة 60 مليون مواطن.

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