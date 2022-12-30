اليوم السابع
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الجمعة، 30 ديسمبر 2022 09:57 م
أكرم القصاص
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17 فندقا تحصل على ترخيص حفلة "ليلة رأس السنة" بالإسكندرية ونسبة الإشغالات 90%

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 09:00 م
17 فندقا تحصل على ترخيص حفلة "ليلة رأس السنة" بالإسكندرية ونسبة الإشغالات 90% أجواء الكريسماس
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية، انتشار أجواء "الكريسماس" الساحرة فى عدد من المنشآت السياحية، خاصة الكافتيريات المنتشرة بطول الكورنيش ، وكذلك المولات التجارية الكبرى، والفنادق بمختلف درجاتها السياحية، والتى تبدأ من نجمتين وحتى 5 نجوم، وكذلك تزينت واجهات المحلات التجارية بزينة الكريسماس، استعدادا لاستقبال العام الجديد ، وسط أجواء البهجة و الفرحة، حيث حرص أهالي الإسكندرية على التقاط الصور التذكارية لزينة الكريسماس ابتهاجا بالعام الجديد .

من جانبه قال عبد الوهاب محمد ، مدير مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية ، إن الإسكندرية قد شهدت هذا العام رواجا سياحيا كبيرا ، حيث تراوحت نسبة الإشغالات بفنادق الإسكندرية ما بين 80 الى 90 % ليلة رأس السنة ، موضحا فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن الاسكندرية بدأت فى وضع خطة تسويقية من خلال تطبيق نظام العروض الخاصة ليلة رأس السنة ، بخصومات تصل الى 50% لقضاء تلك الليلة داخل الفنادق بعد انتهاء الحفلة الرئيسية ، وهو نظام يطبق فى بادئ الأمر بعدة فنادق نظرا لبعد المسافة عن المدينة، ثم انتشر التطبيق فى الفنادق الكبرى بالإسكندرية، مما أحدث رواجا كبيرا بالفنادق هذا العام .

من جهة أخرى أشار إلى أنه تم إصدار تراخيص خاصة بالمنشآت السياحية التى تقع تحت إشراف وزارة السياحة مباشرة لإقامة حفلات ليلة " رأس السنة "، و تم اعتماد الأسعار لتبدأ بحد أدنى 250 جنيها تشمل الوجبات الخفيفة والمشروبات ، مؤكدا أن الإدارة تشن حملات تفتيشية ليلة رأس السنة على المنشآت السياحية للتأكد من تطبيق الأسعار والحد الأدنى وفقا للنظام المعتمد ، بالإضافة الى التفتيش على جودة الخدمات المقدمة لرواد .

وحول المنشآت الغير خاضعة لإشراف وزارة السياحة ، والتي تخضع لرقابة للاحياء بالإسكندرية ، فقد أكد على أنه غير مسموح لتلك المنشأت بتطبيق نظام الحد الادنى فى الأسعار ، مشيرا الى أنه تم إصدار تصاريح الحفلات لنحو 17 فندق و 8 منشآت سياحية بالإسكندرية .
 
اجواء الكريسماس بالاسكندرية
اجواء الكريسماس بالاسكندرية

 

اجواء الكريسماس
اجواء الكريسماس

 

اشجار الكريسماس_1
اشجار الكريسماس_1

 

الاسكندرية تتزين
الاسكندرية تتزين

 

الفنادق الكبرة تستعد للحفلات بالزينة المميزة للكريسماس
الفنادق الكبرة تستعد للحفلات بالزينة المميزة للكريسماس

 

مولات كبرى تضع زينة الكريسماس
مولات كبرى تضع زينة الكريسماس

 

 
 

 

 
 
 

 


الاسكندرية

فنادق الاسكندرية

رأس السنة

حفلات رأس السنة

الكريسماس بالاسكندرية



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