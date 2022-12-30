17 فندقا تحصل على ترخيص حفلة "ليلة رأس السنة" بالإسكندرية ونسبة الإشغالات 90%

من جانبه قال عبد الوهاب محمد ، مدير مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية ، إن الإسكندرية قد شهدت هذا العام رواجا سياحيا كبيرا ، حيث تراوحت نسبة الإشغالات بفنادق الإسكندرية ما بين 80 الى 90 % ليلة رأس السنة ، موضحا فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن الاسكندرية بدأت فى وضع خطة تسويقية من خلال تطبيق نظام العروض الخاصة ليلة رأس السنة ، بخصومات تصل الى 50% لقضاء تلك الليلة داخل الفنادق بعد انتهاء الحفلة الرئيسية ، وهو نظام يطبق فى بادئ الأمر بعدة فنادق نظرا لبعد المسافة عن المدينة، ثم انتشر التطبيق فى الفنادق الكبرى بالإسكندرية، مما أحدث رواجا كبيرا بالفنادق هذا العام .

من جهة أخرى أشار إلى أنه تم إصدار تراخيص خاصة بالمنشآت السياحية التى تقع تحت إشراف وزارة السياحة مباشرة لإقامة حفلات ليلة " رأس السنة "، و تم اعتماد الأسعار لتبدأ بحد أدنى 250 جنيها تشمل الوجبات الخفيفة والمشروبات ، مؤكدا أن الإدارة تشن حملات تفتيشية ليلة رأس السنة على المنشآت السياحية للتأكد من تطبيق الأسعار والحد الأدنى وفقا للنظام المعتمد ، بالإضافة الى التفتيش على جودة الخدمات المقدمة لرواد .

وحول المنشآت الغير خاضعة لإشراف وزارة السياحة ، والتي تخضع لرقابة للاحياء بالإسكندرية ، فقد أكد على أنه غير مسموح لتلك المنشأت بتطبيق نظام الحد الادنى فى الأسعار ، مشيرا الى أنه تم إصدار تصاريح الحفلات لنحو 17 فندق و 8 منشآت سياحية بالإسكندرية .