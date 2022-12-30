وفاة شخص وإصابة 4 آخرون اثر سقوط بلكونة عقار بالعجمى غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تلقت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية ، بلاغ وفقا للإشارة الواردة من غرفة عمليات المحافظة بسقوط بلكون ة قبل صيدلية الأقصر بحى العجمى، وبناء على تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالإسكندرية، تم توجيه البلاغ من مريم رفعت مسئول الإغاثة بالمديرية إلى منال حسن مدير إدارة العجمى الاجتماعية، وعلى الفور توجه عبد القادر محمد رئيس وحدة الدخيلة إلى موقع البلاغ للمعاينة والحصر، حيث تبين أن العقار مكون من بدروم و أرضى ودورين علوى وجزء من الثالث، ووقع حادث سقوط البلكونة بالدور الأول.

وأشارت مديرية التضامن الإجتماعى فى بيان، أن العقار صادر له قرار ترميم وتبين إصابة 4 من سكان العقار وحالة وفاة

وقد تم التواصل مع أسرة المتوفى والمصابين وتوجيههم لإحضار المستندات وعمل الأبحاث لصرف تعويضات الوفاة والإصابة وفقا للوائح والقوانين.

كانت مديرية التضامن الاجتماعى قد تلقت بلاغ من غرفة عمليات المحافظة والتى تفيد بسقوط عقارين رقم 2 و 11 شارع البصل اللبان بحى الجمرك وبناء على تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية، تم توجيه البلاغ من مريم رفعت مسئول الإغاثة بالمديرية إلى نعمة ذكى مدير إدارة الجمرك الاجتماعية وعلى الفور توجهت حنان محمود رئيس وحدة اللبان إلى موقع البلاغ للمعاينة والحصر،حيث تبين أن العقار رقم 13 خالى من السكان، وصادر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 59 لسنة 2010 من خلال حى الجمرك والعقار رقم 11 صادر له قرار 54 لسنة 2010 والعقار به ثلاثة أسر وتم إخلاؤهم من العقار بالمنقولات ولا يوجد خسائر بالممتلكات أو إصابات، وتم تقديم مساعدات مالية استثنائية للأسر المتضررة، وتوزيع وجبات غذائية.