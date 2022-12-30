مراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان تتزين بشجرة الكريسماس وبابا نويل.. صور

كتب ــ مدحت وهبة

يستعد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، لتنظيم أنشطة توعوية للمتعافين من الإدمان غدا السبت بمناسبة الاحتفال برأس السنة داخل سلسلة مراكز العزيمة التابعة للصندوق، كما سيتم ايضا تنظيم احتفالية للمتعافين وأسرهم بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" الأسمرات والمحروسة واسطبل عنتر وحدائق اكتوبر وبشاير الخير، تحت شعار "يوم حماية للمتعافين"، وذلك في إطار الحرص على توفير برامج الحماية للمتعافين من الإدمان.ً

واستعددت مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لاحتفالات رأس السنة بشجرة الكريسماس وبابا نويل من ابتكار وتصميم المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة، ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافون داخل هذه المراكز، حيث تمثل ورش التدريب جزءا أساسيا من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية.

ويأتي تنظيم الاحتفالات فى إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة الصندوق على تنظيم أنشطة توعوية مختلفة للمتعافين من الإدمان أثناء الاحتفالات بالأعياد والمناسبات، ضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يتخذها الصندوق، وتسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة الأعياد والاحتفالات، خاصة وأن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطي خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع أيام الأعياد حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان.



أبطال مركز العزيمة



الاحتفال بالكريسماس



المركز



جانب من أبطال المركز



جانب من أبطال مركز العزيمة



جانب من المركز



شباب المركز



مدخل المركز



مركز العزيمة فى بورفؤاد



مركز العزيمة فى مدينة بورفؤاد



مركز العزيمة للتأهيل فى بورفؤاد



مركز العزيمة مطروح