اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 ديسمبر 2022 12:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

استعدادا لاحتفالات رأس السنة..

مراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان تتزين بشجرة الكريسماس وبابا نويل.. صور

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 11:37 ص
مراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان تتزين بشجرة الكريسماس وبابا نويل.. صور جانب من الاحتفال
كتب ــ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستعد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، لتنظيم أنشطة توعوية  للمتعافين من الإدمان غدا السبت بمناسبة الاحتفال برأس السنة داخل سلسلة مراكز العزيمة التابعة للصندوق، كما سيتم ايضا تنظيم احتفالية للمتعافين وأسرهم بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" الأسمرات والمحروسة واسطبل عنتر وحدائق اكتوبر وبشاير الخير، تحت شعار "يوم حماية للمتعافين"، وذلك  في إطار الحرص على توفير برامج الحماية للمتعافين من الإدمان

واستعددت مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لاحتفالات رأس السنة بشجرة الكريسماس وبابا نويل من ابتكار وتصميم المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز  العزيمة، ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافون داخل هذه المراكز، حيث تمثل ورش التدريب جزءا أساسيا من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية.

ويأتي تنظيم الاحتفالات فى إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة   نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة الصندوق على تنظيم أنشطة توعوية مختلفة للمتعافين من الإدمان أثناء الاحتفالات بالأعياد والمناسبات، ضمن  مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يتخذها الصندوق، وتسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة الأعياد والاحتفالات، خاصة وأن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطي خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع أيام الأعياد حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان.

أبطال مركز العزيمة
أبطال مركز العزيمة

 

الاحتفال بالكريسماس
الاحتفال بالكريسماس

 

المركز
المركز

 

جانب من أبطال المركز
جانب من أبطال المركز

 

جانب من أبطال مركز العزيمة
جانب من أبطال مركز العزيمة

 

جانب من المركز
جانب من المركز

 

شباب المركز
شباب المركز

 

مدخل المركز
مدخل المركز

 

مركز العزيمة فى بورفؤاد
مركز العزيمة فى بورفؤاد

 

مركز العزيمة فى مدينة بورفؤاد
مركز العزيمة فى مدينة بورفؤاد

 

مركز العزيمة للتأهيل فى بورفؤاد
مركز العزيمة للتأهيل فى بورفؤاد

 

مركز العزيمة مطروح
مركز العزيمة مطروح

 

مركز العزيمة
مركز العزيمة

 


مكافحه الادمان

شجره الكريسماس

بابا نويل

عيد الميلاد



الموضوعات المتعلقة

أشجار الكريسماس تزين محور العروبة بصلاح سالم استعدادا لاستقبال 2023.. صور

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 11:51 ص

نظافة القاهرة تنشر أشجار الكريسماس بالشوارع لاستقبال العام الجديد.. صور

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 03:27 م

اعرف إزاى تتجنب حساسية أشجار الكريسماس واحتفالات رأس السنة

الأحد، 25 ديسمبر 2022 06:00 م

أشجار الكريسماس وأضواء الميلاد تكسو الكاتدرائية الأسقفية قبل قداس العيد

السبت، 24 ديسمبر 2022 05:52 م

الإسكندرية تستعد لاحتفالات رأس السنة.. المحلات والأسواق تتزين لاستقبال العام الجديد.. أشجار الكريسماس بـ100 جنيه.. وأشكال مختلفة للزينة تستقبل 2023 سعرها يبدأ من 10 جنيهات.. والباعة: الصناعة المصرية تكتسح.. صور

السبت، 24 ديسمبر 2022 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة