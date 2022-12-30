لا صحة لربط تسليم المهام الأدائية لتلاميذ الابتدائى بالمصروفات (إنفوجراف)

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بربط تسليم المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.



خليك واعى الشائعة: صدور قرار بربط تسليم المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائيين بالمصروفات الدراسية الحقيقة: - نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تلك الأنباء تماما لا ربط لتسليم المهام الأدائية بالمصروفات ولم يصدر أى قرار فى هذا الشأن شددت على أن تسليم المهام الأدائية لا علاقة له بسداد المصروفات المهام الأدائية جزء أصيل من تقييم أداء الطلاب وفهمهم لمُخرجات التعلُّم ناشدت أولياء الأمور الإبلاغ عن أى مدرسة مُخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها