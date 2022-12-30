وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن القوات الأمن استعادت مناطق "جندرشي"، و"جلب"، و"ماركا"، التى كانت تخضع لنفوذ ميليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأشارت إلى ذلك يأتى بالتزامن مع العمليات العسكرية المشتركة التى تشهدها المناطق الوسطى والجنوبية فى البلاد للقضاء على ميليشيات الخوارج الإرهابية.