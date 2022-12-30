تعرف على أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شهدت الأسواق بمحافظة المنوفية، انخفاضا فى الأسعار ورصدت كاميرا السابع خلال جولة من إحدى للاسواق بمحافظة المنوفية، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ57 جنيها وكيلو الرومى البلدى بـ70 جنيها، وكيلو الأرانب بـ50 جنيها وكيلو البط البلدى 55 جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 42 إلى 45 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ55 جنيها، وجوز السمان بـ35جنيها، وكيلو الوز بـ60 جنيها، البانية 82 جنيها.





وبلغ سعر الطماطم بين 6 إلى 7جنيهات فى تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 6 إلى 7جنيهات، والبصل 5 إلى 6 جنيهات والكوسة 11 جنيها إلى 12 جنيها، والجزر بدون عروش 5 إلى 6 جنيهات، الخيار بين 8 إلى 10جنيهات.





كما سجل سعر الباذنجان البلدى 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومى 2.5 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 3 إلى 4 جنيهات والرومى الصوب 2 إلى 3 جنيهات والفلفل الحامى 3 إلى 4 جنيهات.





وسجلت أسعار الفاكهة، المانجا من 25 إلى 30 جنيها، التفاح من 15 إلى 20 جنيها، والموز من 10 إلى 12 جنيها، البرتقال من 5 إلى 6 جنيهات.





وأكد محمد موسى رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بمحافظة المنوفية، أنه بالتنسيق مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تم فتح 6 معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك فى إطار محاربة الغلاء بمحافظة المنوفية.





وأضاف موسى، لـ"اليوم السابع"، أنه تم فتح المعارض بـمدن وهى شبين الكوم، مدينة السادات، مدينة بركة السبع، مدينة قويسنا.



وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بمحافظة المنوفية، أنه سيتم خلال الأسبوع القادم فتح 6 معارض بعدد من مراكز المحافظة، لتخفيف العبء على المواطنين ومحاربة الغلاء.





وكشف المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية عن قيام عدة حملات تموينية اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، أسفرت عن تحرير (218) محضرا تموينيا متنوعا منها (86) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و(132) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمى ومخالفات أخرى.تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بنطاق المحافظة لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأضاف "الجمال" أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها، تحرير محضر ضد أحد أصحاب المحلات التجارية بمركز شبين الكوم لحيازته وعرضه للبيع كمية قدرها (1000) عبوة دهانات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، كما تم تحرير محضر جنح مركز أشمون ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية لحيازته كمية قدرها (1) طن دقيق فاخر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من الأسعار المتداولة فى الأسواق.



ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدًا أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظًا على حقوق المواطنين.