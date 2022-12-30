بوتين: رئاسة الهند لمجموعة العشرين ستفتح فرصا جديدة لتعزيز الاستقرار العالمي

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته في أن رئاسة نيودلهي لمجموعة العشرين ستفتح فرصًا جديدة لتعزيز الاستقرار في آسيا والعالم أجمع.



جاء ذلك في رسالة لبوتين نشرتها الرئاسة الروسية "الكرملين" بمناسبة العام الجديد، متمنيا أطيب التمنيات لرئيس الهند دروبادي مورمو ورئيس الوزراء ناريندرا مودي- وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الجمعة.

وقال بوتين: "إنني على ثقة من أن رئاسة الهند القادمة لمنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة العشرين ستفتح فرصًا جديدة من أجل تعزيز التعاون متعدد الأوجه بين روسيا والهند لصالح شعبينا بهدف تعزيز الاستقرار والأمن في آسيا وفي العالم بأسره".



كما ذكّر بوتين القائدين الهنديين بأن عام 2022 يوافق الذكرى 75 للعلاقات الدبلوماسية بين موسكو ونيودلهي واعتمادا على التقاليد الجيدة للصداقة والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن البلدين "يعملان على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية المميزة بينما يديران مشاريع مشتركة رئيسية في التجارة والطاقة والدفاع والمجالات الأخرى، وينسقان الجهود لمعالجة القضايا الملحة على الصعيد الإقليمي وجدول الأعمال العالمي".