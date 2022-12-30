انتهاء أعمال إصلاح خط مياه بمدينة فايد وإعادة الضخ للمناطق المتأثرة

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، الانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه الشرب 600 مم بمدينة فايد بالإسماعيلية، وإعادة ضخ المياه ووصولها إلى جميع المناطق المتأثرة بالانقطاع بمدينة فايد.

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه تم التحرك الفورى والسريع واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصلاح الكسر المفاجئ نتيجة زيادة الضغوط، وأدى الى انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالطريق الصحراوى منها الساساتر غرب وفايد وأبو سلطان والمخاضة، وتكوين الفرق الفنية من مهندسين وفنيين وتسخير الإمكانيات بالشركة من سيارات ومعدات على مدار الساعات الماضية، ومواصلة العمل على مدار الساعة دون انقطاع، وتم التعامل مع الموقف بكل دقة وسرعة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تخفيفا على المواطنين وعدم تأثرهم بانقطاع الخدمة لفترات طويلة ، فقد قامت الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب بالمدينة لسد احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشاد رئيس الشركة بالجهود المبذولة من أجل الانتهاء من أعمال الإصلاح فى وقت قياسي وعودة المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع، مؤكدًا أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01206666240، وكذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك.