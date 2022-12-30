وقالت جابرو - في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن وزارة الهجرة تعمل ضمن البرنامج الحكومى على ملف الاندماج، والذى يتمثل فى الاستقرار بمنطقة النزوح، وتم دمج أكثر من 1000 عائلة فى الوسط والجنوب، مؤكدة أن العملية جارية فى جميع المناطق.



وأضافت أن الوزارة مع رغبة أى شخص بالاستقرار فى المنطقة التى يرغب بها، موضحة أن العوائل النازحة فى إقليم كردستان إن كانت راغبة في الاندماج والاستقرار فستعمل الوزارة على التنسيق مع حكومة الإقليم بشأنها، وفى حال الرغبة بالعودة إلى مناطقها الأصلية فمن واجب الحكومة توفير كل الظروف الملائمة لعودتها إلى مناطقها الأصلية.



وبخصوص نازحى قضاء جرف النصر، أكدت جابرو أنها التقت مع جميع الأطراف المعنية ومن بينها السياسية، وأعطت موافقة مسبقة على عودة جميع أهالي جرف النصر إلى مناطقهم، ضمن اتفاق سياسى شامل، مشيرة إلى أن الوزارة حددت أعداد العوائل الراغبة بالعودة وتم تدقيقها أمنيًا، إذ بلغت ما بين 500 - 700 عائلة جاهزة ومدققة أمنيًا، وتم تسليم الأسماء إلى جميع الجهات المعنية لإعادتها، وأكدت أن هناك تجاوبًا كبيرًا من قبل الجميع، وتم تجهيز أماكن النازحين، والوزارة حاليًا بانتظار الضوء الأخضر من الأجهزة الأمنية لعودة عوائل جرف النصر إلى مناطقها.



وبشأن نازحي قضاء سنجار، قالت جابرو إن أغلب النازحين من قضاء سنجارهدمت دورهم ولا يملكون المستندات الكاملة عن تمليكهم الأراضي، منوهة إلى أنه خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وجه رئيس الوزراء باستملاك الأراضي للنازحين حتى تستطيع الحكومة تعويض الدور المهدمة، أو يتم ذلك عن طريق المنظمات الدولية التي تعمل على بناء دور منخفضة التكلفة.