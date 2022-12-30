القبض على المتهم بسرقة أسطوانة بوتاجاز من سيدة بالدقهلية

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو لسيدة على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تضررها من التعرض لواقعة سرقة "أسطوانة غاز" من أعلى سطح منزلها بدائرة مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية.
باستدعاء المذكورة أقرت بعدم إبلاغها عن الواقعة ، وبتاريخ 27 الجارى تم ضبط مرتكب الواقعة (عامل)، والعثور على "أسطوانة الغاز" المسروقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
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