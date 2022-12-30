القبض على المتهم بسرقة أسطوانة بوتاجاز من سيدة بالدقهلية

كتب ـ محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو لسيدة على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تضررها من التعرض لواقعة سرقة "أسطوانة غاز" من أعلى سطح منزلها بدائرة مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية.

باستدعاء المذكورة أقرت بعدم إبلاغها عن الواقعة ، وبتاريخ 27 الجارى تم ضبط مرتكب الواقعة (عامل)، والعثور على "أسطوانة الغاز" المسروقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.