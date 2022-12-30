اليوم السابع
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الداخلية تكشف تفاصيل اصطدام دراجة بخارية بطفلة فى الدقهلية

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 01:46 م
الداخلية تكشف تفاصيل اصطدام دراجة بخارية بطفلة فى الدقهلية حملات أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام بعض الأشخاص بالإصطدام بطفلة ولاذوا بالفرار.
 
بالفحص تبين عدم وجود أية بلاغات بتلك الواقعة كما أمكن تحديد والد الطفلة، وتبين أنه (سائق، مقيم بمدينة نبروه بالدقهلية) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 28 الجارى وحال عبور ابنته الطريق من أمام محل إقامتهما، اصطدمت بها دراجة نارية، وتم نقلها للمستشفى وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين عدم وجود أية إصابات بها، وتصرح لها بالخروج، ولم يتهم قائد الدراجة بشىء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

حادث مرورى

الاصطدام بطفله

وزارة الداخليه

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