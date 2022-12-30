اليوم السابع
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الانتهاء من مركز طبى متكامل وجارٍ تنفيذ وحدة صحية بالعاشر من رمضان

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 11:43 ص
الانتهاء من مركز طبى متكامل وجارٍ تنفيذ وحدة صحية بالعاشر من رمضان مستشفى العاشر من رمضان - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ مركز طبي متكامل بالقطعة رقم1 غرب الحي 12 بالمدينة، حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع 100%.
 
وأوضح رئيس جهاز العاشر من رمضان، أن المركز الطبي يتكون من دور أرضي ويضم صيدلية، ووحدة أشعة متكاملة، وغرف طوارئ و3 غرف عيادات أسنان، ومغسلة ومخزن نفايات، وعيادة طب أسرة وغرف تطعيمات وتعقيم وتسجيل ملفات وملاحظة، ودور أول علوي ويضم عيادتي أسنان، وعيادتي أخصائي، وعيادتي طب أسرة ونساء وولادة، وغرف تعقيم وتجهيز، وتغيير ملابس أطباء وتمريض، ودور ثانٍ عُلوي ويضم مكتب مدير المركز والسكرتارية، وغرفتي إدارة وحسابات واستراحة عاملين وسكن أطباء والممرضين، وغير ذلك، لخدمة المرضى ودعم المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى.
 
وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه جارٍ تنفيذ وحدة صحية بالمجاورة 4 بالحي 20 بنسبة إنجاز 20%، وذلك لخدمة المرضى ودعم المنظومة الصحية بالمدينة وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى.
 
وفي سياق متصل، تابع المهندس أحمد عمران، الأعمال الجارية  بطريق " بلبيس / العاشر من رمضان " من الأسفلت، وغيره، وكذا أعمال تركيب أعمدة الإنارة، بجانب متابعة أعمال الطرق بالمنطقة الصناعية الثالثة بالمدينة .
 
وأكد رئيس الجهاز، أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه لسهولة حركة المواطنين.
 

جهاز مدينة العاشر

مدينة العاشر من رمضان

مركز طبى

طريق بليبس العاشر



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