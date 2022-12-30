افتتاح 5 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 11.5 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف، حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف افتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز أبو حمص وايتاي البارود وحوش عيسى وإدكو بتكلفة 11.5 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المساجد التى تم افتتاحها هى :

- مسجد هارون المجددة - بسنتواي - أبو حمص على مساحة 302 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد المهرة بزاوية نعيم - أبو حمص على مساحة 225 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد الفتح بأرمنيا - إيتاي البارود على مساحة 301 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون و 100 ألف جنيه.

- مسجد عباس العقاد بحوش عيسى على مساحة 133 م2 وبتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه.

- مسجد قرية المشتل بديبونو مركز ادكو بتكلفة 4.5 مليون جنيه المقام على مساحة 600 م2

يذكر أن خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان " عناية القرآن بالزمن وحديثه عن الأيام والسنين".

وجاء فيها أن المتأمل في القرآن الكريم يدرك أنه أولي الزمن عناية بالغة مما يدل على أهميته وضرورة اغتنامه بالأعمال الصالحة النافعة، حيث أقسم سبحانه في القرآن بأوقات مختلفة، وقد جعل سبحانه مرور الزمان والأيام والسنين آية من آياته الدالة على كمال علمه وقدرته.