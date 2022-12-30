أخبار مصر.. غدا شبورة كثيفة على الطرق والصغرى بالقاهرة 10 درجات

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

"الوزراء": مصر صنفت خلال 2022 كأول دولة فى الشرق الأوسط تصدر سندات الساموراى نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو جديدا يرصد خلاله ملخص أحداث العام على الصعيد المحلي في مصر في 2022؛ إذ شهد عام 2022 جهودا وتطورات عديدة رغم الأزمات الدولية التي عاصرها العالم في 2022، وألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات.

لا صحة لربط تسليم المهام الأدائية لتلاميذ الابتدائى بالمصروفات (إنفوجراف)

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بربط تسليم المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمرج من الساعة 10 مساء اليوم حتى 6 صباح السبت

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (بركة الحاج الغربية، كفر الشرفاء، شارع المركز الاجتماعي، شارع عبد الله رفاعى ومتفرعاته) بمنطقة المرج، ابتداءً من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة، حتى الساعة 6 صباح غد السبت، نظراً لأعمال الصرف الصحى بمنطقة المرج.

الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعى.. الإعداد للترويج لمؤتمر الاستثمار الأبرز

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 30 ديسمبر 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

"التربيع الأول" يزين السماء والفرصة مثالية لرصد تضاريس القمر اليوم

يرصد قمر التربيع الأول لشهر جمادى الآخرة 1444 اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 بسماء مصر و الوطن العربي، وهي فرصة مثالية للتعرف على تفاصيل سطحة في حال كانت السماء خالية من الغيوم.

غلق شارع ذاكر حسين لإنشاء مونوريل العاصمة الإدارية.. اعرف التحويلات المرورية