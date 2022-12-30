أخبار مصر.. الحكومة تنفى ربط تسليم المهام الأدائية لرابعة وخامسة ابتدائى بالمصروفات

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها ما كشفه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بربط تسليم المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لربط تسليم المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن

الضرائب تقرر العمل السبت بمراكز كبار الممولين والمهن الحرة لاستقبال الإقرارات

قرر مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، العمل غدًا السبت، فى كلٍ من المركز الضريبى لكبار الممولين، والمركز الضريبى لكبار الممولين (2) بالسادس من أكتوبر، والمركز الضريبى لمتوسطى الممولين، والمركز الضريبى لمتوسطى الممولين وجه بحرى، ومركز كبار المهن الحرة، وذلك لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية والربط على المنظومة.

يأتى ذلك بناءً على توجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم الفنى لهم، وحرصًا من مصلحة الضرائب المصرية على مد جسور الثقة والتعاون مع كافة أطراف المجتمع الضريبي.

صحف البرازيل تنعى بيليه وتصفه بـ"ملك كرة القدم الخالد"

نعت صحف البرازيل وفاة ، بيليه ، أسطورة كرة القدم البرازيلية ، والذى توفى عن عمر يناهز 82 عاما بعد عام من محاربة سرطان القولون لأكثر من عام، وتصدرت الصحف البرازيلية بعناوين حزينة للغاية.

وقالت صحيفة أو جلوبو في صفحتها الرئيسية بعنوان "وفاة بيليه .. ملك كرة القدم الخالد"، إن بيليه ملك كرة القدم وبطل العالم ثلاث مرات مع المنتخب البرازيلي، عانى في أيامه الأخيرة بسبب اصابته بسرطان القولون والذى يعتبر السبب في وفاته".

بلومبرج: أغنى 500 ملياردير فى العالم خسروا 1.4 تريليون دولار فى 2022

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن أغنى 500 ملياردير فى العالم خسروا ما يقرب من 1.4 تريليون دولار من ثرواتهم فى عام 2022.

وذكرت الوكالة أن 2022 هو عام للنسيان للأغلبية الهائلة من أثرى أثرياء العالم. فالأمر لا يتعلق فقط بالمال الذى تم خسارته، رغم أن ما يقرب من 1.4 تريليون دولار قد اختفت من ثروات الـ 500 الأكثر ثراءً فى العالم، وفقا لمؤشر مليارديرات بلومبرج.

محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول المتوقع ضد ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

تواجد النجم المصرى محمد صلاح، على رأس التشكيل المتوقع لفريقه ليفربول أمام نظيره فريق ليستر سيتي في مواجهة منتظرة بينهما فى تمام العاشرة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز السادس، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، خلف فريق آرسنال، فيما يحتل ليستر سيتي المركز الثالث عشر، برصيد 17 نقطة.

الإحصاء: 3.6 مليار جنيه إيرادات السكك الحديدية خلال أول 11 شهرًا من 2022

سجلت قيمة إيرادات السكك الحديدية 3.6 مليار جنيه خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%، وذلك وفقاً لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات.

وبلغ عدد ركاب السكك الحديدية 342.5 مليون راكب خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 346 مليون راكب خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 1%.

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة وزيادة الإحساس بالبرودة وشبورة وضباب كثيفان

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى شبورة كثيفة وانخفاض فى الرؤية الأفقية "ضباب" على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والى القاهرة ومدن القناه ووسط سيناء وغرب البلاد وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى انخفاض فى درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء وهدوء فى سرعات الرياح يسمح بتكون الشبورة على مختلف الأنحاء، ويزداد الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

تشغيل قطارات جديدة بدرجة ثالثة مكيفة غدا على خطى القاهرة والإسكندرية لـ بورسعيد

تبدأ غدا هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة على خطى القاهرة/بورسعيد، والإسكندرية/بورسعيد، وذلك مع بداية العام الجديد، في ظل التطوير المستمر الذي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير سبل الراحة اللركاب، وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة.

هيئة الأوقاف تحقق 2 مليار و140 مليون جنيه إيرادات خلال 2022

أعلنت وزارة الأوقاف، تحقيق هيئة الأوقاف المصرية قفزة جديدة وغير مسبوقة فى الإيرادات، حيث بلغ إجمالى الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالى 2022 / 2023م نحو مليار و14 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 114 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 12.7% عن نفس الفترة من العام الماضى 2021 / 2022م، وبزيادة تقدر بنحو 213 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 26.5% عن العام قبل الماضى 2020 / 2021م.

موسكو: القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك 68 مرة خلال 24 ساعة

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضى الجمهورية الشعبية 68 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت السلطات، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن القوات الأوكرانية استهدفت أراضي دونيتسك بـ319 قذيفة من مختلف الأسلحة، موضحة أنه تم تسجيل 68 واقعة قصف من جانب التشكيلات الأوكرانية المسلحة، كما تم تنفيذ 39 عملية قصف براجمات هيمارس الأمريكية ومدفعية من عيارات 155 و152 و122 مم، وتم تنفيذ 17 عملية قصف من راجمات الصواريخ ومن المدفعية عيار 152 و122 مم في اتجاه مقاطعة جورلوفسكي.

إصابة فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة فى نابلس

أصيب، صباح اليوم الجمعة، شاب بشظية بالرقبة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى للبلدة القديمة فى نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وحاصرت منزلا بالبلدة القديمة وسط اشتباكات ومواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال وعدد من الشبان الذين يحاولون التصدي لهم.