6 نقاط ركزت عليها الحكومة لدعم القطاع الزراعى .. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

شهد قطاع الزراعة فى مصر نهضه ودعما غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، وتمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الإقتصاد القومي، وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

ولذلك نجد أن ملف الأمن الغذائى يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال العمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف من خلال إتاحة توفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد، والحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع وأن يكون منتج صحي وآمن الحفاظ على استدامة الموارد المتاحة وتنميتها هذا

وفى التقرير التالى نرصد عدد من النقاط التي ركزت عليها الدولة في هذا الملف:

1- زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة .

2- تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى.

3- المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه.

4- اعتبار قطاع الزراعة من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.

5- الرؤية الثاقبه والدعم غير المحدود من القيادة السياسية في مصر والاجراءات الاستباقيه التي اتخذتها الدولة المصرية، مكنت مصر من بناء انظمه زراعيه وغذائيه اكثر استدامه.

6- تم وضع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة. وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة.