120 مليار دولار حجم مساعدات الغرب المقدمة والموعودة لكييف فى 2022

وكالات

كشف "البنك الوطني" الأوكراني عن حجم المساعدات التي قدّمها الشركاء الغربيون لنظام كييف أو التي وعدوا بتقديمها خلال عام 2022 وبلغت 120 مليار دولار.

وجاء في تقرير "البنك الوطنى" حول الاستقرار المالي والمنشور على موقعه الإلكتروني: "بحسب معهد كيل للاقتصاد العالمي، فإن المبلغ الإجمالي للمساعدات المالية والعسكرية والإنسانية الرسمية المعلن عنها والمقدّمة من الشركاء يتجاوز بالفعل 120 مليار دولار."

وأضاف: "تلقّت أوكرانيا أكثر من 28 مليار دولار من أجل تمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة لمدة 11 شهرا من عام 2022، منها 42 بالمئة كانت عبارة عن منح مالية."

وبيّن أن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق على آلية جديدة لمساعدة أوكرانيا لعام 2023 بلغت قيمتها 18 مليار يورو.

هذا وقد أقرّ الكونغرس الأمريكي مساعدات طارئة لأوكرانيا بأشكال مختلفة، بحوالي 45 مليار دولار، وفي المقام الأول كانت مخصّصة للاحتياجات العسكرية، إذ ستكون هذه الأموال متاحة بحلول سبتمبر 2023.