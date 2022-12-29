اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 ديسمبر 2022 07:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

120 مليار دولار حجم مساعدات الغرب المقدمة والموعودة لكييف فى 2022

الخميس، 29 ديسمبر 2022 07:00 ص
120 مليار دولار حجم مساعدات الغرب المقدمة والموعودة لكييف فى 2022 الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف "البنك الوطني" الأوكراني عن حجم المساعدات التي قدّمها الشركاء الغربيون لنظام كييف أو التي وعدوا بتقديمها خلال عام 2022 وبلغت 120 مليار دولار.

وجاء في تقرير "البنك الوطنى" حول الاستقرار المالي والمنشور على موقعه الإلكتروني: "بحسب معهد كيل للاقتصاد العالمي، فإن المبلغ الإجمالي للمساعدات المالية والعسكرية والإنسانية الرسمية المعلن عنها والمقدّمة من الشركاء يتجاوز بالفعل 120 مليار دولار."

وأضاف: "تلقّت أوكرانيا أكثر من 28 مليار دولار من أجل تمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة لمدة 11 شهرا من عام 2022، منها 42 بالمئة كانت عبارة عن منح مالية."

وبيّن أن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق على آلية جديدة لمساعدة أوكرانيا لعام 2023 بلغت قيمتها 18 مليار يورو.

هذا وقد أقرّ الكونغرس الأمريكي مساعدات طارئة لأوكرانيا بأشكال مختلفة، بحوالي 45 مليار دولار، وفي المقام الأول كانت مخصّصة للاحتياجات العسكرية، إذ ستكون هذه الأموال متاحة بحلول سبتمبر 2023.


روسيا

اوكرانيا

حرب روسيا واوكرانيا

موسكو

كييف

البنتاجون

امريكا

الاتحاد الاوروبى



الموضوعات المتعلقة

أوكرانيا: مرسوم بوتين لتسهيل حصول الأوكرانيين على الجنسية الروسية باطل

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 10:30 م

أوكرانيا تعلن إسقاط 420 صاروخا روسيا و430 مسيرة منذ سبتمبر الماضى

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 09:16 م

موسكو: أوكرانيا تحولت إلى منصة لتنفيذ هجمات إلكترونية ضدنا

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 03:01 م

تقرير الأمم المتحدة عن المناخ لعام 2022 يشيد بقمة شرم الشيخ.. ويؤكد: وصول المفاوضين بـCOP 27 لآلية تمويل لتعويض الدول الضعيفة عن الخسائر تقدم كبير.. حرب أوكرانيا أشعلت أزمة الوقود.. والتنوع البيولوجى فى خطر

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 03:00 م

زيلينسكى يبحث مع رئيس أكبر شركة استثمارية تنسيق الجهود لإعمار أوكرانيا

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 01:35 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة