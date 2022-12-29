نيابة العامرية تتحفظ على مصنع ألبان بدون ترخيص وتستدعى مالكه

الإسكندرية أسماء على بدر

تحفظت نيابة العامرية بالإسكندرية على مصنع ألبان بدون ترخيص غربي الإسكندرية وأمرت باستدعاء صاحبه لسؤاله وغلق المصنع، كما تحفظت على ثلاجة داخل المصنع، يحتوي على 400 شيكارة ملح زنة الشيكارة 25كجم باجمالى وزن 10 طن ملح، 50 صفيحة جبنة بيضاء زنة الصفيحة ٢٥ كجم باجمالى وزن 1250 كجم، 25 قرص جبن تركى زنة القرص 14كجم باجمالى وزن 350 كجم.

وحررت المباحث محضر بالواقعة حيال هذه المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بناءً على التعليمات المشددة من مباحث التموين بالإسكندرية.

فى سياق اخر أكد مجدى الوليلى عضو اتحاد الغرف التجارية، أنه كل عام نقوم بتنظيم مبادرة بمشاركة وزارة التموين مع الغرف التجارية لتنفيذ مبادرة "أهلا رمضان" والتى تبدأ فى أول شهر شعبان، ولكن نظرا للأحداث التى تمر بها البلاد منها الأحداث الاقتصادية العالمية كانت توجيهات الرئيس السيسى أن يتم التبكير بهذه المبادرة وأن تبدأ اعتبارا من الأسبوع الأول من العام الجديد.

وأضاف مجدى الوليلى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم" على قناة "on"، أنه سيتم تنظيم شوادر "أهلا رمضان" فى 27 محافظة، بحيث يكون فى كل محافظة 5 شوادر على الأقل، وأن تكون الشوادر متناسبة مع التعداد السكانى لكل محافظة.

تابع مجدى الوليلى، تم عقد اجتماع مكبر مع وزيرا التموين، والتجارة والصناعة وكبرى الشركات المنتجة للسلع الاستراتيجية وكثير من المنتجات مع وجود جميع السلاسل وتم الإتفاق على أن تتحمل الشركات الكبرى منتج يكون بسعر مخفض بسعر التكلفة ويتم عرضه فى ركن خاص بالسلاسل يكتب عليه "أهلا رمضان" بسعر التكلفة.

أوضح مجدى الوليلى، أن الشوادر فرصة جيدة للمواطنين لأن يتاح لهم السلع بأسعار مخفضة، موجها رسالة للمواطنين بألا يتكالبوا على السلع، حيث وعدت وزارة التموين بتوفير هذه الشوادر بأسعار تنافسية ويجب ألا نخلق الأزمة بالتسرع فى تخزين السلع.