مجلس جامعة القاهرة يناقش استعدادات عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول

كتب محمد صبحى

عقد مجلس جامعة القاهرة ، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

وفى مستهل الاجتماع، قدم الدكتور محمد الخشت وأعضاء المجلس التهنئة بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، متمنين عامًا جديدًا يحمل السلام والأمن والازدهار لوطننا وللعالم.

وناقش مجلس الجامعة، الاستعدادات المُبكرة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لنحو 260 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، مع مراعاة الإجازات الخاصة بعيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين، وحسب طبيعة كل كلية والاختلاف بين المواد النظرية والعملية.

ووجه الدكتور محمد الخشت ، خلال الاجتماع، بضرورة الانتهاء من الاستعداد لبدء الامتحانات، مع مراعاة الأيام البينية، وعدم الضغط على الطلاب، والالتزام بقرار مجلس الجامعة الخاص بنظام الامتحانات القائم على الاختيار من متعدد، ومراعاة مواصفات الورقة الامتحانية، ووضع سؤال حل المشكلات بحيث لا يكون مطولا وبنسبة تتراوح بين 10% و 15%، وتضمين الامتحانات أسئلة تقيس القدرات المختلفة للطلاب.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على تحديد الكليات لمدة وزمن الامتحانات بها، ومرونة هذه المدة الزمنية وفقا لطبيعة الدراسة بكل كلية، وفي إطار ملاءمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب.

ووجه الدكتور رئيس الجامعة، إلى تفعيل دور لجنة الممتحنين ومراعاة المنحنى الاعتدالي لنتائج الامتحان قبل إعلانها ، كما وجه بتشكيل لجنة الطوارئ بكل كلية للتدخل أثناء عقد الامتحانات لحل أي مشكلة طارئة، مع التأكيد على منع خروج أي طالب من لجنة الامتحان قبل مرور نصف الوقت المخصص للامتحان.

كما وافق المجلس على تحويل مقرر التفكير النقدي بالكليات الى منهج أساسي ضمن مقررات الساعات المعتمدة والدراسات العليا.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة، إشادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالدور الفعال الذي قامت به جامعة القاهرة ومستشفى قصر العيني الفرنساوي خلال جائحة كورونا، وتحويله إلى مستشفى عزل ووحدة خدمية، وتسخير كافة إمكانياته في تقديم الخدمات الصحية على الوجه الإكمل سواء لخدمة المواطنين او مؤسسات الدولة او العاملين بالجامعة أو المواطنين غير القادرين أو العالقين من الخارج.

كما استعرض المجلس، نجاح جامعة القاهرة في تطوير المستشفيات الجامعية وفق أحدث النظم العالمية، ووجه الدكتور الخشت الى إنشاء لجنة مختصة بالعمل على استمرار إعادة الهيكلة للوظائف الإدارية حسب احتياجات القطاعات والكليات وبما يحسن الاداء العام ويفتح بيئة إيجابية للعمل ويحسن من أوضاع العاملين الوظيفية.

وناقش المجلس، نجاح الجامعة في استحداث 40 % من الهيكل التنظيمي للجامعة خلال السنوات الأخيرة، من خلال بعض التنظيمات والتقسيمات الإدارية الجديدة ورحب مجلس الجامعة بتوجيه رئيس الجامعة على ضرورة تطبيق الحوكمة، والمراجعة الداخلية والرقابة الذاتية باستمرار، وتطبيق مبدأ الإصلاح الذاتي.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على المشاركة في ملتقى ومعرض التعليم العالي الثالث بدولة نيجيريا بما يعزز العلاقات المصرية الأفريقية، ويساهم في جذب عدد أكبر من الطلاب الوافدين من أفريقيا.

وأقر المجلس، عدم تداول أو نشر أية بيانات أو تقارير أو إمكانيات تتعلق بالعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن حفاظا على أمن المعلومات والأمن السيبراني، ووضع أية مخالفة لذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ووافق مجلس الجامعة، على استحداث بعض البرامج الدراسية والإجراءات الخاصة بالدراسات العليا ببعض الكليات، منها التوصيف المقترح لإنشاء دبلوم مهني بكلية الآداب، وإنشاء ماجستير مهني في التمويل المصرفي والمخاطر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، واستحداث لائحة الدبلوم المهني لمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة بكلية التربية للطفولة المبكرة، وإنشاء دبلوم مهني لتطبيقات الليزر في الآثار بالتعاون بين كلية الآثار والمعهد القومي لعلوم الليزر، وذلك في إطار توجيه رئيس الجامعة بالتوجه نحو التخصصات المتكاملة كجامعة من جامعات الجيل الرابع.

كما وافق مجلس الجامعة، على استحداث وتطوير بعض المراكز والوحدات داخل الجامعة، من بينها إنشاء مكتب تعزيز الهوية التراثية الوطنية بهدف نشر الثقافة، وإعادة ضم مركز الحد من المخاطر والدراسات البيئية إلى كلية العلوم مع مراعاة تشكيل مجلس إدارته بتمثيل للكليات ذات الصلة، وتحويل وحدة المطبوعات بكلية الطب البيطري من وحدة ذات طابع خاص إلى وحدة خدمية.

ووافق المجلس، على عدة مذكرات تفاهم، منها مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وخطاب نوايا بين جامعة القاهرة وجامعة "بابلو دي أولابيدي بإشبيلية".