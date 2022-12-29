لمروره بأزمة نفسية.. التحقيقات حول إقدام شاب على إنهاء حياته فى المطرية

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة حول واقعة العثور على جثة شاب متوفى داخل شقته فى دائرة قسم شرطة المطرية، أن المتوفى كان يعانى من أزمة نفسية بسبب حالته الاقتصادية وعدم عثوره على عمل وترك خطيبته له بسبب ظروفه المادية، أدت إلى انفصاله عن أسرته واستقلاله بنفسه فى شقة منعزلة عنهم، بالإضافة إلى أنه فى الفترة الأخيرة ظل ماكثا فى المنزل لوم يخرج منها حتى عثر عليه مفارق الحياة بعد أن شنق نفسه بحبل علقه فى سقف الغرفة وعلق نفسه من عنقه به.

وأضافت التحقيقات، أن الشاب المتوفى عثر عليه مرتديا كامل ملابسه، بالإضافة إلى أنه لم يتبين من خلال معاينة النيابة أو معاينة المعمل الجنائى لمسرح الواقعة أن هناك شيء يوحى بوجود شبه جنائية حول حالة الوفاة، وأنه لا يوجد كسر فى باب الشقة ولا بعثرة فى محتويات الشقة

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من أهلية الشاب المتوفى يفيد بعثورهم على نجلهم مفارق الحياة داخل مسكنه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر، حيث تبين أنه لا توجد أى شبه جنائية فى الواقعة، وأن الشاب يرتدى كامل ملابسه الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى العثور على وجود حبل حول رقبته، على الفور تم إخطار النيابة العامة بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بدفن الجثة عقب الانتهاء من توقيع الكشف الطبى عليها، وإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.