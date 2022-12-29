اليوم السابع
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الخميس، 29 ديسمبر 2022 05:43 م
أكرم القصاص
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سفير الكويت في ضيافة اليوم السابع.. وإشادة خاصة بتجربة التليفزيون

الخميس، 29 ديسمبر 2022 04:57 م
سفير الكويت في ضيافة اليوم السابع.. وإشادة خاصة بتجربة التليفزيون غانم صقر الغانم سفير الكويت لدى القاهرة وأكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع
تصوير ماهر اسكندر

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أجرى السفير الكويتي لدى القاهرة غانم صقر الغانم زيارة إلى مقر صحيفة وموقع اليوم السابع، وذلك في إطار حرص السفارة على توطيد علاقاتها مع وسائل الإعلام المصرية الكبرى، وتعزيز التعاون بين الجانبين.

 

وكان فى استقبال السفير لدى وصوله الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس التحرير ورئيس مجلس إدارة اليوم السابع، حيث تطرقا إلى عدد من الملفات المحلية والإقليمية والدولية .

 

وتضمنت الزيارة التي أجراها الغانم، ظهر اليوم الخميس جولة بمختلف الأقسام التحريرية في موقع وصحيفة اليوم السابع، كما استمع إلى شرح لآلية العمل داخل صالة التحرير، وكيفية إدارة المواد الصحفية بين مختلف إدارات الموقع الإلكتروني والنسخة المطبوعة، ذلك بخلاف جولة في استوديو اليوم السابع، ولقاء مع فريق عمل التليفزيون الرقمي، حيث أشاد السفير بمدى احترافية ومهنية المحتوى المقدم للجمهور، وهو ما يظهر واضحاً فى حجم المتابعين.

 

أكرم القصاص رئيس التحرير وسفير الكويت ويوسف أيوب وهمت سلامة
أكرم القصاص رئيس التحرير وسفير الكويت ويوسف أيوب وهمت سلامة

 

أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع وغانم صقر الغانم سفير الكويت بمصر
أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع وغانم صقر الغانم سفير الكويت بمصر

 

أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع يشرح آلية العمل لسفير الكويت
أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع يشرح آلية العمل لسفير الكويت

 

الزميل يوسف أيوب وسفير الكويت وأكرم القصاص (2)
الزميل يوسف أيوب وسفير الكويت وأكرم القصاص (2)

 

الزميل يوسف أيوب وسفير الكويت وأكرم القصاص
الزميل يوسف أيوب وسفير الكويت وأكرم القصاص

 

جولة سفير الكويت بمصر فى اليوم السابع
جولة سفير الكويت لدى القاهرة خلال زيارته اليوم السابع

 

غانم صقر الغانم سفير الكويت لدى القاهرة
غانم صقر الغانم سفير الكويت لدى القاهرة

 

غانم صقر الغانم وأكرم القصاص
غانم صقر الغانم وأكرم القصاص

 

غانم صقر الغانم
غانم صقر الغانم

 

فى صالة تحرير اليوم السابع
فى صالة تحرير اليوم السابع

 

لقاء غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة مع قيادات اليوم السابع
لقاء غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة مع قيادات اليوم السابع
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الزميل شادى أبو الحسن يشرح آلية عمل تليفزيون اليوم السابع

 

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سفير الكويت لدي القاهرة

سفارة الكويت

السفير غانم صقر الغانم

تليفزيون اليوم السابع

اليوم السابع بلس



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