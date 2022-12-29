رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي والبابا تواضروس الثانى بالعام الجديد

أحمد إسماعيل

هنأ المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشارى الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2023.

سائلين المولى عز وجل أن يكون عام خير وبركة وازدهار على مصرنا الحبيبة والعالم اجمع فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما تقدم المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشارى الهيئة بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع أقباط مصر الحبيبة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2023م والأعياد القبطية.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الأعياد على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والمحبة والسلام والتقدم والازدهار فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمى باسمها.