رئيس شركة التعمير والإسكان: مبادرة "حياة كريمة" غيرت خريطة الريف المصرى

كتب أحمد حسن

حسن الفار: معدلات التنفيذ مرتفعة وهدفنا تسليم المشروعات قبل موعدها

كشف المهندس حسن الفار، رئيس شركة التعمير والإسكان للمراف ق، إحدى شركات وزارة الإسكان، عن تفاصيل تسليم بعض المشروعات التى تنفذها الشركة ضمن مبادرة حياة كريمة فى عدد من المحافظات.

وأضاف المهندس حسن الفار، أنه فى محافظة كفر الشيخ، تم تسليم الشبكات التى تم تنفيذها لعدد من القرى بمركز مطوبس، وهى قرى (التوينة- العظمة-النجارين)، بالإضافة إلى أنه جارى تسليم الشبكات لعدد 3 قرى أخرى وهى قرى " خان الجن- الكشايكه".

وفى محافظة الغربية، أكد رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أنه تم تسليم الشبكات لشركة المياه لقرى(كفر إسماعيل- كفر سنبو-كفر غازي- تفهنا العزب-كفر شماره- السملاوية- كفر حانوت- عزت الجندي البطرخانه، بجانب تسليم جزء من شبكات قرية سندبسط وجاري تسليم باقى المشروعات.

وأوضح أنه جارى التسليم لشبكات التى تم تنفيذها داخل قرية حنون بمحافظة الغربية، موضحا أن الشركة استطاعت الوصول لمعدلات تنفيذ مرتفعة .

وأوضح أن نسب التنفيذ فاقت الجدول الزمنى، حيث تراوحت نسب التنفيذ تراوحت ما بين 90 إلى 95%، فيما بلغت نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى محافظة كفر الشيخ بنفس النسبة تقريبا.

وأكد أن شركة التعمير والإسكان للمرافق ، تتولى تنفيذ مشروعات مياه وشبكات صرف صحى فى 4 قرى بمحافظة الغربية وهي ، كفر غازي - كفر سنبو - شماره - كفر اسماعيل ، وقرية كفر حنون .

وأوضح رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الشركة تتولى تنفيذ أعمال الصرف والمياه والبنية التحتية لنحو 14 قرية فى مبادرة حياة كريمة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى مصر، إيمانًا منها بأهمية المشاركة فى المبادرة الرئاسية التى تستهدف تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصرى يسكنون بالريف المصرى، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه.

وأشار إلى أن مشروعات مبادرة حياة كريمة ستغير من خريطة محافظات مصر، وفى ختام تنفيذ المبادرة، ستكون معدل التنمية فى مختلف المحافظات التى شهدت مشروعات لمبادرة حياة كريمة، ارتفع وأضاف أن هذه المشروعات لا تقتصر فقط على مشروعات مياه وصرف، بل تمتد لتنمية حقيقة وتنفيذ مشروعات صحية وتعليمية وصناعية وخلافه، وهو ما يوفر فرص عمل حقيقية لكافة شباب القرى والمحافظات، كما سيعيد مصر للريادة من جديد من خلال المبادرات الخاصة بدعم المنتج المحلى لوقف الاستيراد