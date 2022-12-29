حصاد 2022.. اعرف مشروعات خدمية بصان الحجر أبرزها مركز طبى ومحطة صرف

الشرقية - إيمان مهنى

استعرض السيد عبد الرازق رئيس مدينة صان الحجر، بمحافظة الشرقية، نسب تنفيذ أعمال المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقًا للجدول الزمنى المحدد مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة والارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .



وقال رئيس مدينة صان الحجر أن عام 2022 يشهد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية منها تنفيذ أعمال إنشاء محطه رفع صرف صحى الفشاشة بتكلفة 50 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 90% وإنشاء محطه رفع صرف صحى بالمسلمية بتكلفة 50 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 20% بالإضافة إلى إنشاء مركز طبى بنسبة تنفيذ 90% وإنشاء نقطة إسعاف صان الحجر بنسبه تنفيذ 100% وذلك ضمن مشروعات حياة كريمة الجارى تنفيذها بنطاق المدينة.



وأضاف رئيس المدينة أنه جارى إنشاء إدارة تعليمية بتكلفة 9 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 90% ورفع كفاءة الإنارة بشوارع المدينة بتكلفة 620 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 50%، ورفع كفاءة وحدة مرور صان الحجر بتكلفة 400 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 30% وشراء لوادر بتكلفة 5 مليون و150 ألف جنيه وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي.



ولإعادة الانضباط بشوارع وميادين المركز شنت رئاسة مدينة صان الحجر حملات متنوعة لرفع الإشغالات من الشوارع والطرق العامة والميادين وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 47 محضر إشغال طريق ضد أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين وتم إزالة 124 حالة إشغال ورفع 66 اعلان مخالف وغلق 9 مقاهى مخالفه واعدام 26شيشه وتحرير 3 محاضر ضد أصحاب مراكز للدروس الخصوصية وتقنين أوضاع 240 محلا تجاريا مخالفا للاشتراطات القانونية خلال عام 2022م وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



وللحفاظ على جو بيئى صحى ونقى للمواطنين والارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى أمام المواطنين والزائرين.. تكثف رئاسة المدينة جهودها اليومية بشن حملات نظافة على مدار اليوم لرفع مخلفات القمامة والأتربة وأسفرت تلك الحملات عن رفع 4600 طن قمامة.