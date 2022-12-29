جامعة الاسكندرية تعلن ترشيحاتها لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمى

وافق مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة على ترشيحات الجامعة لجوائز أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لعام 2022 على النحو التالى الدكتور عصمت محمد حسين حجازى – الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة لجائزة النيل فى العلوم فرع العلوم الزراعية،الدكتور سعيد السيد إسماعيل الخامى – الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة لجائزة النيل فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة فرع العلوم الهندسية الدكتور منال فوزى احمد عبد الوهاب – الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم لجائزة المرأة التقديرية فى مجال المياه والطاقه والعلوم البيئية.
ولا تشمل الدكتور أيمن صادق أحمد محمود الفحام – الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم لجائزة الدولة للتفوق فى مجال العلوم الأساسية " العلوم الكيميائية " الدكتور احمد عبد الرحيم حسين عبد المنعم – الأستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوث لجائزة الدولة للتفوق فى مجال العلوم الاساسية " العلوم البيولوجية ".
كما وافق المجلس على ترشيحات الجامعة لجوائز المجلس الاعلى للثقافة لعام 2023 وذلك على النحو التالى الدكتور عبد السلام عيد عيد ابراهيم – الأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة لجائزة النيل للمبدعين المصريين فى مجال الفنون الدكتور عزة محمد ابو السعود – الأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة لجائزة الدولة التقديرية فى مجال الفنون الدكتور فوزى سعد محمد عيسى – الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب لجائزة الدولة التقديرية فى مجال الآداب الدكتور إسماعيل ابراهيم جمعه – الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة لجائزة الدولة التقديرية فى مجال العلوم الاجتماعية الدكتور احمد عبد السلام مختار سليم – الأستاذ بكلية التجارة لجائزة الدولة للتفوق فى مجال العلوم الاجتماعية.
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