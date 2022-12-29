اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 ديسمبر 2022 05:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"تموين الهرم" تتيح "سيارات اليوم الواحد" لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة

الخميس، 29 ديسمبر 2022 04:15 م
"تموين الهرم" تتيح "سيارات اليوم الواحد" لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تموين الهرم
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتفقت إدارة تموين الهرم مع بعض التجار لتوفير الخضروات والفاكهة وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة على سيارات تابعة لحى الهرم، تحت مسمى "سيارات اليوم الواحد"، وذلك من خلال التنسيق مع حسن موافي رئيس حي الهرم.

ويأتى ذلك فى إطار جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة لضبط الأسواق وأسعار السلع الغذائية، بناءاً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وطلعت حسن وكيل وزارة التموين بالجيزة، وإشراف أمل إبراهيم مدير إدارة تموين الهرم.

وفي سياق متصل، شنت الإدارة حملة تموينية، أسفرت عن تنفيذ إجراءات إعدام تنفيذا لقرار النيابة في عدد 3 محاضر، شملت إعدام 26 جركن زيت مجهول المصدر بمادة الكلور وتم سكبه بعد ذلك، وإعدام 20 جركن زيت طعام بمادة الكلور مجهول المصدر وتم سكبه بعد ذلك، وإعدام لانشون وزبدة مجهول المصدر، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر جنح الهرم عدم إعلان عن أسعار لأنشطة مختلفة.

ومن جانبه، أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس جولة تفقدية لمتابعة موقف توافر السلع التموينية والغذائية، وتفقد عدد من السلاسل التجارية للتأكد من ضبط الأسواق، وتوفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد محافظ الجيزة، خلال الجولة أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة عدد من المعارض والمنافذ بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وذلك تنفيذآ لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتعاون مع مديرية التموين للعمل على توفير وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات فى إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.

تموين الهرم
تموين الهرم

 

سيارات تموين الهرم
سيارات تموين الهرم

 


حملة تموينية

تموين

اسعار السلع

ضبط الاسواق

معارض للسلع الغذائية

الهرم

الجيزة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

تحرير محاضر متنوعة خلال حملة تموينية على الأسواق بمركز مطاى فى المنيا

الخميس، 29 ديسمبر 2022 11:51 ص

ضبط 20 طن أسماك مجمدة منتهية الصلاحية بحملة تموينية بالقليوبية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 09:33 م

محافظ الشرقية يؤكد على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 03:07 م

ضبط 4 مصانع أعلاف حيوانية ومخصبات زراعية والتحفظ على 130 طن بحملة تموينية بالقليوبية

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 09:22 م

ضبط 6 أطنان أرز بدون فواتير فى حملة تموينية بالجيزة

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 08:12 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة