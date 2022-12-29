"تموين الهرم" تتيح "سيارات اليوم الواحد" لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة

كتبت - مرام محمد

اتفقت إدارة تموين الهرم مع بعض التجار لتوفير الخضروات والفاكهة وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة على سيارات تابعة لحى الهرم، تحت مسمى "سيارات اليوم الواحد"، وذلك من خلال التنسيق مع حسن موافي رئيس حي الهرم.

ويأتى ذلك فى إطار جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة لضبط الأسواق وأسعار السلع الغذائية، بناءاً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وطلعت حسن وكيل وزارة التموين بالجيزة، وإشراف أمل إبراهيم مدير إدارة تموين الهرم.

وفي سياق متصل، شنت الإدارة حملة تموينية، أسفرت عن تنفيذ إجراءات إعدام تنفيذا لقرار النيابة في عدد 3 محاضر، شملت إعدام 26 جركن زيت مجهول المصدر بمادة الكلور وتم سكبه بعد ذلك، وإعدام 20 جركن زيت طعام بمادة الكلور مجهول المصدر وتم سكبه بعد ذلك، وإعدام لانشون وزبدة مجهول المصدر، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر جنح الهرم عدم إعلان عن أسعار لأنشطة مختلفة.

ومن جانبه، أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس جولة تفقدية لمتابعة موقف توافر السلع التموينية والغذائية، وتفقد عدد من السلاسل التجارية للتأكد من ضبط الأسواق، وتوفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد محافظ الجيزة، خلال الجولة أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة عدد من المعارض والمنافذ بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وذلك تنفيذآ لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتعاون مع مديرية التموين للعمل على توفير وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات فى إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.



تموين الهرم