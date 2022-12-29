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تحقيقات الكونجرس تتراجع عن استدعاء ترامب.. والرئيس السابق: سفاحين سياسيين

الخميس، 29 ديسمبر 2022 10:40 ص
تحقيقات الكونجرس تتراجع عن استدعاء ترامب.. والرئيس السابق: سفاحين سياسيين ترامب
كتبت - نهال أبو السعود

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سحبت لجنة تحقيقات اقتحام الكونجرس مذكرة استدعاء صدرت إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وبحسب ما ورد أخطر رئيس اللجنة بيني طومسون محامي ترامب بأن مذكرة الاستدعاء التي قدمتها اللجنة ضد الرئيس السابق البالغ من العمر 76 عامًا ، والتي صدرت في أكتوبر ، قد تم إلغاؤها وأنه لم يعد بحاجة إلى الامتثال لطلبات المستندات.

وكتب طومسون في رسالة إلى محامي ترامب: "في ضوء النهاية الوشيكة لتحقيقنا ، لم يعد بإمكان اللجنة المختارة متابعة المعلومات المحددة التي يغطيها أمر الاستدعاء"، وأضاف: "لذلك ، من خلال هذه الرسالة ، أسحب رسميًا أمر الاستدعاء الصادر إلى الرئيس السابق ترامب ، وأعلمك أنه لم يعد ملزمًا بالامتثال أو تقديم سجلات ردًا على أمر الاستدعاء المذكور".

طلبت لجنة النواب المعنية بالتحقيق في أعمال الشغب التي وقعت في الكابيتول في 6 يناير العام الماضي وثائق وشهادات من ترامب تتعلق بتحقيقها في جهود لإلغاء نتائج انتخابات 2020، ورفع ترامب دعوى على اللجنة في نوفمبر في محاولة لعرقلة أمر الاستدعاء ومنعه من الإدلاء بشهادته.

أصدرت اللجنة تقريرها النهائي حول الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي الأسبوع الماضي ، ووجدت أن ترامب تورط في "مؤامرة متعددة الأجزاء" لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

وقالت نيويورك تايمز انه مع اختتام التحقيق واستعداد اللجنة لحلها عندما يجتمع الكونجرس القادم في العام الجديد ، في 3 يناير ، تم أيضًا إسقاط عدد من مذكرات الاستدعاء المتعلقة بشهود آخرين.

وعلق ترامب على قرار اللجنة عبر حسابه على منصة تروث سوشيال قائلا: "أُبلغت للتو أن اللجنة غير المنتخبة من السفاحين السياسيين قد سحبت مذكرة الاستدعاء الخاصة بي بشأن احتجاج 6 يناير على الانتخابات الرئاسية CROOKED 2020".

وتابع: "ربما فعلوا ذلك لأنهم يعرفون أنني لم أفعل شيئًا خاطئًا، أو كانوا على وشك الخسارة في المحكمة.. ربما كان تورط مكتب التحقيقات الفدرالي في تزوير الانتخابات دور في قرارهم. على أي حال، أمر الاستدعاء ميت!"

 


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