تحرير 355 محضرا تموينيا فى حملة موسعة على المخابز والأسواق بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تابع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، الحملات التموينية على الأسواق والمنافذ التجارية، بمدن المحافظة، موجها بتحرير محاضر مخالفة ، وفرض غرامات لكل من يخالف تلك التعليمات، وأسفرت الحملات عن تحرير 355 محضرا منهم 59 محضرا بالمخابز و296 للمحال والأسواق.

وأوضح المحافظ في بيان للمحافظة أن الحملات تأتي في إطار استمرار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق، والبيع بأسعار مناسبة، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

وناشد محافظ البحر الأحمر، أصحاب المحال التجارية، بضرورة الإسراع في إجراءات تراخيص المحال وفقا للقانون، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.