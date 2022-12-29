بوتين يبحث هاتفيا آفاق التعاون الثنائى مع نظيره الكوبى

وكالات

أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الكوبى ميجيل دياز كانيل بيرموديز، لمناقشة التعاون الثنائي.

ووفقا لبيان الكرملين: " تبادل الرئيسان وجهات النظر حول قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الثنائي.. وتم التعبير عن الرغبة المتبادلة بمزيد من التعزيز الشامل للشراكة الاستراتيجية الروسية الكوبية، وتكثيف الاتصالات على مختلف المستويات".

بالإضافة إلى ذلك، أكد الزعيمان مجددا استعدادهما لتنفيذ اتفاقيات 19-22 نوفمبر، مع المراعاة الواجبة لرغبات الجانب الكوبي.

وأضاف البيان: "تم التأكيد مجددا على الاستعداد للتنفيذ المتسق للاتفاقات التي تم التوصل إليها بعد زيارة رئيس كوبا لروسيا في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر من هذا العام، مع مراعاة مقترحات ورغبات الجانب الكوبي".

وكما هو محدد، سيتم التركيز على الاهتمام الخاص للمشاريع المشتركة ذات المنفعة المتبادلة في الطاقة والصناعة والمجالات الأخرى.

كما هنأ الرئيس بوتين، رئيس كوبا دياز كانيل بيرموديز، بالعيد الوطني لكوبا الذي يتم الاحتفال به في 1 يناير (يوم التحرير).

وقال البيان: "هنأ فلاديمير بوتين ميغيل دياز كانيل بيرموديز بمناسبة العيد الوطني لكوبا يوم التحرير، الذي يُحتفل به في الأول من يناير، ونقل أمنيات الرفاهية والازدهار إلى الشعب الكوبي بأسره".

كما تبادل قادة روسيا وكوبا التهاني الحارة بمناسبة العام الجديد المقبل.