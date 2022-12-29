اليوم.. نظر محاكمة 11 متهما بـ"أحداث العياط"

تنظر محكمة الدائرة 3 إرهاب، محاكمة11 متهما فى القضية رقم 4639 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنايات العياط، والمقيدة برقم 4720 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنوب الجيزة، لاتهامهم بأحداث شغب بمركز العياط.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى وسكرتارية محمود شلبي.

واتهمت النيابة المتهمين بأنهم فى يوم 11 نوفمبر عام 2016 ارتكبوا وآخرون مجهولون عملا إرهابيا بأن تظاهروا واستخدموا القوة والعنف والترويع بداخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وألقوا الرعب بين المواطنين، وعرضوا حياتهم وحرياتهم للخطر.

كذلك استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين "مأمورى ضبط قضائي" المجنى عليهما النقيب محمود شميلة والخفير نظامى شعبان محمد إبان مباشرتهما لعملهما بمنع التظاهرات من قطع الطريق، واشتركوا وآخرون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض من التأثير على السلطات فى أعمالها وجعل السلم العام فى خطر.