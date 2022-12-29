المعرفة تصنع الفارق.. انعقاد المؤتمر السنوى الثانى لطب الأطفال بمبرة طنطا

الغربيــــة عادل ضرة

تحت رعاية الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى والدكتورة فاتن عمارة مدير الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية، والدكتورة بثينة يوسف مدير الإدارة العامة للتمريض.

افتتح الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لقسم طب الأطفال بمستشفي مبرة طنطا حول "متلازمة جيلان-باري؛ المعرفة تصنع فارقا" بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات واستشاريين طب الأطفال، وشباب الأطباء والذى بدوره يعزز من فرص نشر العلوم وتبادل الخبرات بين الأطباء كبارهم وصغارهم، في هذا التخصص الدقيق.

وفي بداية المؤتمر رحب مدير الفرع بالحضور واللجنة المنظمة، وأكد علي أهمية هذا المؤتمر الذي يناقش أهم وأحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال، حيث تم عرض تجربة مستشفي مبرة طنطا والتي تعد المرجع الرئيسي للحالات المرضية لهذه المتلازمة بمحافظة الغربية.

واستعرض مدير الفرع بشكل عام دور المستشفي والخدمات المقدمة وتوافر الأدوية والمستلزمات، بالإضافة لعرض أبرز أعمال التطوير، التي تم تنفيذها بقسم الأطفال ومنها تزويد القسم بـ5 أجهزة تنفس صناعي و20 سرنجة ومضخة محاليل، بالإضافة إلى إدخال خدمة الغسيل الكلوي للأطفال وإجراء ما يقرب من 60 جلسة غسيل كلوي لأول مرة، وتشغيل الحضانات بالطاقة القصوي بواقع 14 حضانة، وإدخال عمليات التجميل وحقن العين في جراحات الأطفال، وتوفير جهاز سونار حديث، وإخال قسم للتغذية العلاجية والتوسع في التعاقد مع الإستشاريين،لافتا إلي ما تشهده المستشفي خلال الفترة المقبلة من أعمال من بينها تجديد وحدة المبتسرين وتطوير شبكة الغازات.

وأشاد بأداء قسم طب الأطفال وأقسام الرعايات والحضانات بمبرة طنطا لكونها من الأقسام الرائدة والمتميزة، التي تقدم خدماتها لآلاف المرضي من الأطفال بمحافظة الغربية.

وتناول المؤتمر طرق تشخيص المرض وأعراضه المختلفة، التغذية العلاجية للمرضي ودورالعلاج الطبيعيـ بالإضافة إلي عرض التحديات التي تواجه التمريض وطريقة التعامل معها بهدف تقديم خدمة صحية ترتكز علي تلبية إحتياجات المرضي.