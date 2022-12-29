اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المشدد 10سنوات لقيادى بجماعة إرهابية حرض على استهداف منشآت شرطة بالإسكندرية

الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:38 م
المشدد 10سنوات لقيادى بجماعة إرهابية حرض على استهداف منشآت شرطة بالإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية- أرشيفية
الإسكندرية - أحمد الزغبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح سعد الدين، والمستشار عبد العاطي مسعود شعلة وسكرتير الجنايات محمد عثمان بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم "ا.م.م"، لاتهامه بإدارة وقيادة جماعة إرهابية، مما نسب إليه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، كما قررت بمصادرة المضبوطات.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1959 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار يفيد بقيام المتهم بالاشتراك في قيادة جماعة إرهابية اسست علي خلاف احكام القانون الغرض منها الاعتداء علي الحرية الشخصية والعامة بدائرة قسم مينا البصل.

كشفت التحقيقات الي قيام المتهم "إ.م.م"، بالاشتراك في تولي قيادة مع آخرين لجماعة إرهابية والتي تهدف بالاعتداء بالقوة علي أفراد ومنشآت القوات الشرطة والمواطنين، واستهداف منشآت عامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وأمنه للخطر، وترويع المواطنين، وقيام المتهم بقيادة والاشتراك والتحريض علي تنظيم مظاهرة بالمخالفة للقانون وحيازة منشورات ضد الدولة للاعتداء علي قوات الأمن وشرعوهم في إشعال النيران باحدي المنشآت الشرطة نقطة شرطة الورديان, والقاء عبوات حارقة صوبها، وذلك حال أن المتهم كونه قيادي بجماعة الإخوان الإرهابية،  قاصدين من ذلك احداث العنف والشغب وآثاره الفوضي داخل البلاد ، والاعتداء على المنشآت الشرطية والممتلكات العامة والخاصة .

وتبين من ضبط المتهمين بحوزتهم مطبوعات خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية، وجوال به ماسكات وهاتف جوال وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق في القضية وبعرض المتهم، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.




 

 

 

 
 
 

أخبار الإسكندرية

محكمة جنايات الإسكندرية

التحريض على العنف

جماعة إرهابية

أخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة