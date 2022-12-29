المرور يبدأ عملية غلق شارع الهرم كليا بسبب صيانة خط مياه شرب

كتب عبد الرحمن سيد

بدأت إدارة المرور، فى إجراء مجموعة من التحويلات مرورية مع بدء غلق شارع الهرم لتنفيذ صيانة خط مياه شرب بالجيزة وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك بشأن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع عرضى بشارع الأهرام تحديدًا بالمسافة المحصورة بين شارع ناصر الثورة حتى شارع أحمد لطفى السيد بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة "اتجاه المريوطية"، لتنفيذ صيانة خط مياه الشرب ـ مما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأهرام بالموقع المُشار إليه.. على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (يوم واحد فقط) ابتدءًا من الساعة 1 صباحًا حتى الساعة 6 صباح اليوم الجمعة الموافق 30/12/2022.

وبدأت إدارة المرور فى إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

-حركة المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بإستكمال السير بشارع الأهرام تقوم بالدخول يمينًا إلى شارع ناصر الثورة وصولًا إلى شارع الملك فيصل.

-السير بشارع الملك فيصل حتى فتحة الدوران المواجهة لكلية التربية الرياضية ثم الدوران والعودة مرة أخرى واستكمال السير بشارع فيصل حتى الدوران الكائن أمام شركة المطاحن ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع فيصل حتى شارع أحمد لطفى السيد لشارع الأهرام مرة أخرى عقب تجاوز الأعمال.